Nuovo avviso della protezione civile regionale

L’instabilità è ancora protagonista in Sicilia. Tornano i temporali per la giornata di domani giovedì 29 settembre e con essi l’allerta gialla in cinque province dell’isola. Il maltempo che colpisce l’Italia abbraccia anche la nostra regione.

Lo rende noto la protezione civile regionale nell’avviso 22271 sul rischio meteo-idrogeologico ed idraulico diffuso nel pomeriggio odierno ed in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 29 settembre.

Temporali nell’isola, allerta gialla in cinque province

Per domani sono segnalati temporali in tutta l’isola ma particolari disagi sono attesi in cinque province. Palermo, Messina, Trapani, Agrigento e Caltanissetta.

Le precipitazioni saranno “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli e puntualmente moderati sulla Sicilia occidentale”

Ed inoltre: “Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso, con piogge o temporali; tendenza a graduale miglioramento nel pomeriggio/sera”.

Questa, invece, la situazione odierna descritta nell’avviso per quanto concerne le precipitazioni: “Isolate, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Sicilia nordorientale, con quantitativi cumulati deboli”.

Mari e venti

La situazione dei mari vede molto mossi i bacini occidentali e localmente lo Ionio. Attesi venti localmente forti. Le temperature, al momento, non subiranno particolari variazioni.

Allerta arancione in Sardegna, gialla in altre 11 regioni

Nuova ondata di maltempo in arrivo sull’Italia: una perturbazione raggiungerà nelle prossime ore il nostro Paese portando piogge e temporali sulle regioni centrali e su parte di quelle meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della protezione civile ha emesso una allerta meteo che prevede dalle prime ore di domani precipitazioni diffuse. Queste localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, Campania, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale.

Il Dipartimento ha dunque valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori centro-occidentale della Sardegna. A questa si aggiunge un’allerta gialla per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Toscana, Marche, Campania, oltre che sulla Sicilia, sugli altri settori della Sardegna e su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Basilicata e Calabria.