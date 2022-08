Il fuoco imperversa da questa notte a Trabia

Notte di devastante incendio a Trabia, nel Palermitano, dove dall’una va a fuoco la vasta contrada Danigarci, ricca di vegetazione. Minacciate anche diverse abitazioni anche se al momento non è stato necessario effettuare alcuna evacuazione. Da questa mattina all’alba sono in azione i canadair per cercare di spegnere il rogo sulla sommità del costone che da terra è inaccessibile.

Lotta contro le fiamme

Il rogo imperversa oramai da ore e nella notte vigili del fuoco, forestale e protezione civile hanno provato in tutti a modi a contrastare con i mezzi da terra le enormi lingue di fuoco. Non è facile anche perché parliamo di un costone che ha molti punti inaccessibili. Se da terra si è riusciti ad arginarlo, il fuoco invece ha continuato a svilupparsi dall’alto. Ecco perché da questa mattina è stato necessario l’intervento dei canadair.

Fuoco anche nel Trapanese

In mattinata si spera con i continui lanci di acqua dei canadair si poter riuscire a mettere tutto in sicurezza e spegnere il terribile incendio. Ieri è stato un pomeriggio difficilissimo anche nel trapanese dove è andato a fuoco Monte Polizo, area boscata che si trova tra Vita e Salemi. Anche qui per ore ha bruciato la vegetazione e sono stati necessario gli interventi di due canadair. Già 6 anni fa sempre questa montagna venne avvolta da un altro devastante rogo.

Qualche giorno di tregua

C’è stato appena qualche giorno di tregua in Sicilia dagli incendi che hanno imperversato per tutta l’estate. Una settimana fa nel palermitano i roghi divamparono a Torretta in contrada Portella, a Montelepre in contrada Calcerame e a Bagheria in contrada Montagnola. A Montelepre sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei. Incendi pure ad Acate, in provincia di Ragusa, in contrada Giannella, a Niscemi in provincia di Caltanissetta in contrada Carrubba e a Valdemone in provincia di Messina in contrada Roccella. In questi incendi oltre ai vigili del fuoco e ai forestali furono impegnati i mezzi aerei.