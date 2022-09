Era in auto in transito tra Villabate e Bagheria

Tragedia questa mattina sulle autostrade del Palermitano, una donna che era a bordo di un’auto in transito sulla A19 ha avuto un improvviso malore ed è morta. Inutili i disperati tentativi di soccorso, per lei non c’era nulla da fare. Si parla di un improvviso arresto cardiocircolatorio.

Chi era la vittima

La vittima si chiama Rosalia Sacco ed aveva 76 anni. la donna si trovava a bordo di un’auto che stava percorrendo la A19 Palermo Catania. All’improvviso, giunta nel tratto compreso tra Villabate e Bagheria, ha accusato un malore ed ha perso conoscenza sino a che il suo cuore ha cessato di battere in pochi attimi.

I soccorsi

Immediatamente è stato lanciato l’allarme nel tentativo di soccorrere l’anziana. Sul posto sono arrivati in brevissimo tempo le pattuglie della polizia stradale e un’ambulanza del 118. Purtroppo per la 76enne non c’era già più nulla da fare.

Altro episodio sulla Palermo Mazara

Situazioni simili si erano verificate anche in altre autostrade siciliane. Un uomo aveva anche perso il controllo della sua Lancia ed era finito contro il guardrail a causa proprio di un malore. Da qui si è verificato un incidente sull’autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, quasi all’altezza della rotonda di via Belgio. A perdere la vita in quel caso il 61enne Domenico Santacolomba, originario di Cefalù. Nonostante le manovre tentate dai sanitari del 118 per rianimarlo per lui non c’è stato più nulla da fare.

L’auto impazzita nel Siracusano

Nel 2018 un 65enne, Sebastiano Pitino di Avola, morì sulla strada statale 114 nei pressi dello svincolo di Siracusa Sud. Stando alle ricostruzioni dell’incidente, l’uomo aveva accusato un malore mentre si trovava alla guida della propria Ford Focus tentando di accostare il mezzo, senza riuscire però a fermarlo. In questo finì per andare a sbattere contro un muretto. Sul posto intervennero i soccorsi e gli agenti della polizia stradale che identificarono la vittima. Nessun altro veicolo rimase coinvolto nell’incidente.