Tragedia questa sera in via Ughetti a Palermo. Una giovane di 31 anni si è lanciata dal settimo piano.

Un volo che non le ha lasciato scampo è morta sul colpo. Una tragedia per tutti quelli che hanno assistito e per i familiari che non sono riusciti a comprendere il motivo di farla finita.

La giovane domani sarebbe andata in facoltà per laurearsi. Ed invece questa sera ha deciso di farla finita. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte della giovane.