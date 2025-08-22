Tragedia della strada ieri sera (21 agosto) lungo una delle arterie principali della città di Palermo. Due giovanissimi sono morti in un incidente stradale avvenuto in via Duca degli Abruzzi, la strada di grande collegamento della zona Nord della città in direzione Mondello, poco dopo la storica Palazzina Cinese.

Chi sono le vittime

Le vittime sono Gabriel Aliberti di appena 17 anni e Alessandro Lopriore, poco più grande, di 21 anni. Entrambi sono di Palermo: il primo residente a Brancaccio il secondo in via Trabucco.

Nello scontro tra due moto è rimasto ferito un terzo giovane di soli 16 anni.

La prima ricostruzione della drammatica dinamica

Si è trattato, dai primi accertamenti, di un impatto frontale avvenuto in via Duca degli Abruzzi, proprio davanti alla Palazzina Cinese. Da chiarire come i due mezzi siano venuti in contatto.

Inutili i soccorsi, i due giovani sono morti sul colpo. Sono arrivate sul luogo dell’incidente quattro ambulanze e gli agenti della polizia municipale. La strada è stata temporaneamente chiusa per effettuare i rilievi.

24 ore prima un grave scontro a Termini Imerese

Il giorno precedente un gravissimo incidente con modalità che appaiono analoghe si era verificato anche a Termini Imerese a causa del quale un ragazzo di 16 anni è finito ricoverato nel reparto di Rianimazione del Civico in gravi condizioni.

A. M., queste le iniziali del malcapitato, era stato soccorso in seguito all’incidente avvenuto in via Enrico Fermi, a Termini. Altri due i giovani di 17 e 18 anni (E. S. e A. T.) coinvolti e ricoverati, portati con l’ambulanza al Cimino.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22 del 19 agosto. I due mezzi viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto il violento impatto in cui sono andati distrutti entrambi gli scooter. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento delle ambulanze.

Dopo le manovre di primo soccorso prestate nel luogo dell’incidente, i sanitari hanno portato il sedicenne al Civico dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture e lesioni, la più preoccupante quella a livello cerebrale. Meno gravi le condizioni degli altri due, ricoverati uno in codice arancione e l’altro in codice rosso.