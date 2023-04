Si lavora all'avvio della seconda fase del progetto

Si lavora alla seconda tranche del sistema tram di Palermo. L’Ufficio Mobilità del Comune, con ordinanza 572 del 19 aprile 2023 a firma del Capo Area Sergio Maneri, ha stabilito il programma di interventi programmati al fine di eseguire alcune indagini preliminari per le linee D, E. F e G. Sondaggi che riguarderanno diverse aree della città: da Falsomiele a Borgo Vecchio, passando per l’area di viale Strasburgo. Opere che, secondo quanto stabilito dallo stesso atto, dovranno avvenire entro 30 giorni dall’emissione dell’ordinanza (ovvero, entro il 19 maggio).

I rilievi per le linee D, E, F e G

Ad eseguire le opere sarà la società RGM Srl, coinvolta già in precedenza per indagini simili. Durante il corso dei rilievi, le aree di cantiere sarà delimitate con apposite barriere e con l’assistenza della polizia municipale, la quale dovrà provvedere alla eventuale rimozione forzata di veicoli in sosta e, se necessario, deviare temporaneamente il traffico veicolare.

I lavori suddetti – si legge nell’ordinanza -, “potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito”.

Con riguardo alla linea D, che collegherà Bonagia alla Stazione Orleans, saranno interessate dai rilievi, fra le altre, il viadotto Carlo Perrier e parte di viale Regione Siciliana Sud Est. Particolare attenzione sarà rivolta alla linea E, che interconnetterà l’area dello stadio Renzo Barbera con la borgata marinara di Mondello. Percorso che attraverserà buona parte della VI e della VII Circoscrizione, con campionature che saranno condotte su arterie stradali di rilievo come via Ausonia, viale Strasburgo e via Alcide De Gasperi. Interessate anche le aree che vedranno il transito della linea F, con particolare riguardo all’area della stazione Giachery e della piana dell’Ucciardone.

L’itinerario dei lavori

Di seguito il programma fissato dall’Ufficio Mobilità del Comune di Palermo.

TRATTA D

Viadotto Carlo Perrier, area interna allo spartitraffico centrale in prossimità di Via Dell’Ermellino .

Viadotto Carlo Perrier, corsia lato Est all’altezza della sopraelevata su Viale Regione Siciliana ( Chiusura marciapiede (2,4 m) e chiusura parziale della carreggiata (2,6 m).



Viadotto Carlo Perrier , corsia lato Ovest all’altezza della sopraeleva su Viale Regione Siciliana. ( Chiusura marciapiede (2,4 m) e chiusura parziale della carreggiata (2,6 m).

Viale Regione Siciliana al di sotto del Viadotto Perrier nell’area interna allo spartitraffico di Viale Regione Siciliana ( indagini strutturali sull’intradosso del Viadotto Perrier ).



TRATTA F

Ubicazione: Piazza XIII Vittime – Aiuola centrale – interno prato

Via Piano dell’Ucciardone, corsia lato Ovest, in affincamento all’aiuola triangolare all’altezza di Via Dell’Arsenale. (Chiusura parziale della carreggiata – ingombro pari a 3 m.)

TRATTA E



Marciapiede sullo spartitraffico centrale di Via Alcide De Gasperi, da Piazza Giovanni Paolo II a Via Ausonia. (Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione, con chiusura al traffico veicolare sulle bretelle di innesto da Piazza Giovanni Paolo II alla corsia centrale di Via Alcide De Gasperi, della bretella per l’inversione di marcia e degli access dalle corsie laterali alla corsia centrale).

M arciapiede sullo spartitraffico centrale di Via Alcide De Gasperi, da Via Ausonia a Viale Strasburgo. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con chiusura del marciapiede della corsia centrale lato nord di Via Alcide De Gasperi.

Marciapiede lato Est di Viale Strasburgo, da Via Alcide De Gasperi a Via Belgio (davanti alla RAI). ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con chiusura del marciapiede lato Est di Viale Strasburgo da Via Alcide De Gasperi a Via Belgio e chiusura del traffico veicolare in corrispondenza dell’incrocio con Via Briuccia).

Marciapiede sullo spartitraffico centrale di Viale Strasburgo, da Via Belgio al varco in corrispondenza di Viale Strasburgo n. 200. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con chiusura al traffico veicolare del varco di attraversamento dello spartitraffico di Viale Strasburgo in corrispondenza di Via Olanda).

M arciapiede sullo spartitraffico centrale di Viale Strasburgo, dal varco in corrispondenza di Viale Strasburgo n. 200 al varco in corrispondenza di Via Finlandia. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione.

Marciapiede sullo spartitraffico centrale di Viale Strasburgo, dal varco in corrispondenza di Via Finlandia a Viale Francia. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con chiusura al traffico veicolare del varco di attraversamento dello spartitraffico di v iale Strasburgo in corrispondenza di Via Gran Bretagna).

TRATTA F

Piazza Antonio Caponetto, dall’incrocio con Via Duca Della Verdura a Piazza n Giachery. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con restringimento carreggiata su Piazza Antonio Caponetto (occupazione cantiere 2,00 m).

Piazza Giachery, dall’incrocio con Piazza Antonio Caponetto e Via Piano Dell’Ucciardone. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione , con chiusura dello svincolo di svolta a sinistra).

Via Piano dell’Ucciardone, dall’incrocio con Piazza Giachery a Via Enrico Albanese. ( Indagini tomografie geoelettriche e profili sismici a rifrazione con l imitazioni al traffico su Via Piano dell’Ucciardone sulla corsia lato Ovest (occupazione 2,00 m)).

I divieti comuni a tutti i cantieri

Le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale saranno applicate in presenza dei lavori.

chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori;

istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00;

divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati;

contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto.