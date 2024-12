Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Tributi e l’Ufficio Patrimonio, il Comune di Palermo è riuscito per la prima volta ad attribuire un valore tecnico ed economico alle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU). Questo importante passo avanti era stato finora ostacolato dalla mancanza di una valorizzazione tecnica delle aree.

“Un altro obiettivo previsto dal Piano di Riequilibrio è stato raggiunto – ha detto l’assessore alle Società Partecipate, Brigida Alaimo – Questo rappresenta un risultato significativo per il Comune e per la gestione delle risorse pubbliche.” Per la prima volta, il Comune ha emesso infatti 1.123 avvisi di accertamento per il pagamento dell’IMU, con una previsione di incasso di oltre 3 milioni di euro. Questi fondi saranno reinvestiti per migliorare i servizi destinati alla città.

Scatta la raccolta differenziata porta a porta in due quartieri, ecco dove e quando, come richiedere kit

Dal 10 gennaio 2025 il centro storico di Palermo, in particolare, il quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e il quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà) saranno serviti dalla raccolta differenziata “porta a porta”.

Per agevolare i residenti dell’area interessata dall’avvio del nuovo step di Raccolta Differenziata, si informa che venerdì 20 dicembre 2024, dalle ore 8 alle ore 12, a piazza dell’Olivella, potranno essere ritirati i Kit. L’iniziativa itinerante che coinvolgerà via via altri siti è stata attivata di concerto con l’Amministrazione comunale, la Prima circoscrizione e la SRR Palermo Area metropolitana.

Si ricorda ai cittadini residenti ( esclusivamente per le utenze domestiche) che rimangono sempre attivi i seguenti siti, per ritirare i Kit: Centro Comunale di Raccolta Picciotti – da lunedì a sabato, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), martedì, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi), domenica, dalle ore 07:00 alle ore 12:00. Centro Comunale di Raccolta Basile – da lunedì a sabato dalle ore 07:00 alle ore 13:00 (escluso festivi), mercoledì dalle ore 07:00 alle ore 17:00 (escluso festivi). RAP di piazzetta Benedetto Cairoli snc – da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 7:30 alle ore 11:20.

Per le utenze domestiche (condomini da 8 o più nuclei familiari) e per le utenze commerciali sarà la Rap ad occuparsi direttamente di distribuire a domicilio i 4 contenitori carrellati da 240/360 litri.

Sul sito della Rap (www.rapspa.it) è stata dedicata una sezione dove il cittadino potrà costantemente essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna e visionare le vie servite dallo step ricadente in centro storico. Altre informazioni saranno disponibili anche sulle pagine social della Rap ( X e Facebook).

Porta a porta a Mondello

Ha preso il via dal 27 settembre, la prima fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030” nella zona di Partanna-Mondello. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal Pon Metro-React Eu.

