L’ultimo episodio è di ieri nel tardo pomeriggio. Colpi di pistola esplosi fra la folla in strada in via Montalto, nel tratto a ridosso del mercato, fra via Venanzio Marvuglia e via Antonello da Messina. Due persone stanno uscendo da una macelleria. una di queste sembra essere il bersaglio. Altri due giovani transitano a bordo di un ciclomotore e uno spara.

E’ il panico fra i passanti. Una pallottola raggiunge un giovane alla coscia. E’ questa la ricostruzione fatta dagli inquirenti della sparatoria di ieri. Bisognerà confrontarla con i filmati delle telecamere della zona ma intorno alla vicenda è giallo.

Il ferito, che in un primo momento era fuggito, forse salvandosi la vita, si è, subito dopo, presentato al pronto soccorso di Villa Sofia. Si chiama Danilo D’Ignoti, ha 37 anni.

Colpito ad una coscia

Il giovane è stato raggiunto da un proiettile ad una coscia. L’ogiva ha attraversato il muscolo da parte a parte senza intaccare l’arteria femorale. Per questa fortuita circostanza l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Negli stessi istanti al pronto soccorso dell’ospedale Civico si è presentato un altro uomo con ferite alla testa. Si sta cercando di capire se i due episodi siano in qualche modo collegati fra loro.

Il collegamento con la sparatoria di 12 ore prima

Dopo il primo intervento dei carabinieri, che sono giunti sul posto grazie ad una chiamata al 112 ma al loro arrivo hanno trovato solo curiosi in strada e traccia della sparatoria, le indagini sono passate alla Squadra Mobile. In base ai primi accertamenti gli inquirenti, infatti, ipotizzano che questo ferimento possa essere collegato alla sparatoria della scorsa notte in via Don Minzoni sulla quale già indaga la polizia.

La sparatoria della scorsa notte

La notte scorsa, infatti, ad una distanza relativamente breve, in una traversa di via Imperatore Federico, colpi di arma da fuoco erano stati esplosi contro una Fiat 500 Abarth e contro una abitazione proprio al civico 2 di via Don Minzoni. L’auto era posteggiata sotto l’abitazione raggiunta dai colpi di pistola. Secondo una prima ricostruzione, l’obiettivo dei colpi sarebbe stato uno dei residenti del complesso di case popolari. Una trentina di colpi in tutto.

Una sparatoria anche lunedì’ scorso

Secondo quanto ricostruito alcuni colpi di pistola in quella zona sarebbero stati esplosi lunedì notte, sempre all’interno dell’area delle case popolari: i due fatti potrebbero essere collegati. Nella notte fra mercoledì e giovedì, inoltre, dopo i colpi di pistola, sarebbe esplosa una rissa.

Tutte vicende avvenute nell’ambito dello stesso quartiere e nel giro di un lasso di tempo abbastanza breve. Circostanze che fanno sospettare sia in corso uno scontro fra due gruppi di persone contrapposte.

Il ferito di via Montalto

Il ferito di via Montalto, inoltre, il 37enne Danilo D’Ignoti, era stato assolto in appello, circa due anni fa, dall’accusa di avere avuto un ruolo negli affari del clan dell’Acquasanta. Per la giustizia si tratta di un innocente

La sparatoria allo Zen

Nelle stesse ore una terza sparatoria era avvenuta in un altro quartiere, allo Zen. In questo caso i colpi d’arma da fuoco sono stati sparati tra le case popolari allo Zen 2 a Palermo.

Quattro i proiettili che hanno danneggiato un’auto parcheggiata in via Nicolò Carosio, una Renault Clio accanto alla mega discarica che si trova all’angolo con via Marchese Nicolò Pensabene.

Anche su questo episodio indaga la polizia. E’ stato il proprietario incensurato a chiamare gli agenti non appena ha trovato i fori dei colpi nella carrozzeria. Ma questo ulteriore episodio potrebbe non essere collegato agli altri. almeno in base a ciò che fino ad ora è stato ricostruito