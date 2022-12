le linee interessate e gli orari

Nel fine settimana, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento tecnologico sulle linee Palermo-Catania e Piraineto-Trapani.

Circolazione ferroviaria sospesa

Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Marcatobianco e Vallelunga (linea Palermo-Catania) dalle 22 di sabato alle 5 di lunedì 19; dalle 23.15 di venerdì alle 18 di domenica 18 sarà invece sospesa nelle tratte Alcamo Diramazione-Gallitello e Alcamo Diramazione-Castellammare del Golfo, sulla linea Piraineto-Trapani.

Bus sostitutivi

Alcuni treni regionali delle due linee subiranno cancellazioni e sostituzioni con bus.

I canali di vendita di Trenitalia sono aggiornati.

Arrivano otto nuovi treni in Sicilia

Arriveranno otto nuovi treni di seconda generazione in Sicilia e salgono a 50 i nuovi convogli della flotta siciliana nell’ambito del piano di ammodernamento del trasporto ferroviario siciliano. Lo ha reso noto l’1 dicembre l’assessore regionale delle Infrastrutture e della mobilità Alessandro Aricò. Prosegue, quindi, il piano di ammodernamento del trasporto ferroviario in Sicilia. La Regione Siciliana ha finora rispettato i tempi previsti dal cronoprogramma del “Piano d’investimento in materiale rotabile aggiornato al 2026”, con la dotazione di 42 nuovi treni regionali, che saranno tutti in circolazione entro il primo semestre 2023.

Un totale di 50 nuovi convogli

E’ dell’1 dicembre la decisione del Consiglio di amministrazione di Trenitalia. Nei prossimi tre anni arriveranno sull’Isola ulteriori otto treni di seconda generazione, portando così la flotta a un totale di 50 nuovi convogli. “Un ulteriore passo avanti – dice Aricò – verso il potenziamento dell’offerta qualitativa e quantitativa di trasporto ferroviario in Sicilia, in linea con gli obiettivi strategici di completamento dell’anello ferroviario dell’Isola e della velocizzazione della tratta Palermo-Catania”.

Le caratteristiche dei treni

Si tratta di treni elettrici bidirezionali di nuova concezione (Pop e Pop 2), dotati di media capacità: 300 posti a sedere distribuiti in quattro carrozze, per una capienza di 530 persone nel rispetto delle restrizioni imposte dalle normative sanitarie. I modelli Pop offrono migliori performance in termini di comfort e accessibilità: raggiungono i 160 chilometri all’ora, sono dotati di un sistema di telediagnostica e uno di telecamere interne che migliorano la sicurezza e dispongono di posti pensati specificamente per i disabili vicino alle porte di accesso e ai servizi igienici per facilitare il transito delle persone a mobilità ridotta. Inoltre sono composti fino al 97 per cento di materiali riciclabili e riducono il consumo energetico del 30 per cento rispetto alla generazione di treni precedente, caratteristiche che li rendono adeguati a prestare servizio nel contesto della transizione ecologica.