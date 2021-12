Posizioni aperte su Palermo e Messina

Opportunità di lavoro per laureati e diplomati attraverso Trenitalia, una delle più grandi realtà industriali italiane. In questi giorni la società partecipata al 100% dal ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato una serie di bandi per poter reclutare persone in vari settori. In tutti i casi si tratta di scadenze fissate tra il 3 e il 9 gennaio prossimi per poter presentare istanza. Parliamo di lavori a tempo indeterminato.

I profili

Si cercano profili per lo più di ingegneri, tra questi figura il “Progettista supporto progettazione” per cui ci sono anche posizioni aperte a Palermo. Altra posizione per la Sicilia è quella che riguarda la figura di “Elettricista/comune elettrotecnico” e la sede prevista è quella di Messina. Per il resto ogni altra posizione riguarda altre regioni italiane.

Le figure ricercate al di fuori della Sicilia

Ecco le figure ricercate: Specialista controllo di gestione, Legal advisor, Specialista innovazione, Progettista cantierizzazione e interferenze sottoservizi, Progettisti telecomunicazioni, Specialisti controllo ambientale cantieri, Specialista amministrazione contabilità, Progettista messa in servizio acc/accm, Project engineer assistant tecnologico, Progettista geologia, Assistente lavori realizzazione opere tecnologiche, Progettista tracciati, Specialista sostenibilità, Cartografo/topografo, Progettista trazione elettrica e luce forza motrice, Assistente lavori realizzazione opere civili, Specialista impianti di segnalamento e sicurezza, Specialista analisi economiche, Specialista sistema di gestione sicurezza, operatore specializzato della manutenzione rotabili, It demand manager-compliance & digital media, Project/ demand manager ict, Progettista impianti civili, Motorista.

La società

La capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA controlla le società operative nei quattro settori della filiera, trasporto, infrastruttura, servizi immobiliari e altri servizi e, ferme restando le autonome responsabilità giuridiche delle società partecipate, svolge attività di natura societaria tipiche di una holding (gestione delle partecipazioni, controllo azionariato, ecc.), oltre che di tipo industriale. Inoltre, attraverso le direzioni centrali, la Capogruppo definisce le linee strategiche e assicura l’indirizzo e il coordinamento delle politiche industriali delle società operative.