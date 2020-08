Allerta meteo arancione per domani a Catania, gialla per tutto il resto della Sicilia. Previste precipitazioni intense e a carattere di rovescio o temporali con grandinate e forti raffiche di vento, nella giornata di domani venerdì 7 agosto, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allerta arancione anche nella zona di Catania. L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire:

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario; • evitare i sottopassi; • abbandonare per tempo i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche; • nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori; • non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La protezione civile comunale ha già attivato le procedure di monitoraggio delle criticità previste dal piano di prevenzione.