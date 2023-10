Intervento dei vigili del fuoco

Un turista è stato colpito da un pezzo di cornicione caduto da un palazzo in via Alessandro Paternostro a Palermo nei pressi di corso Vittorio Emanuele.

Il giovane americano di 32 anni si trovava seduto in un bar insieme ad alcuni amici. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Policlinico in codice giallo con un trauma cranico.

Il giovane è stato ricoverato e sono stati eseguiti tutti gli esami per accertare i danni provocati alla testa. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palazzo. Sono in corso indagini.

Estate difficile per i turisti in Sicilia

Per i turisti in Sicilia non è stata un’estate semplice. Gli ultimi episodi riguardano gli incendi. Sono 700 i turisti che sono stati evacuati durante l’ultima emergenza dall’hotel Costa Verde a causa del rogo che ha minacciato la struttura di proprietà della I.G.A.C. spa Immobiliare Grandi Alberghi Cefalù che è anche gestore diretto del Hotel Costa Verde, e provocato ingenti danni a Cefalù. Una grande paura certamente indipendente tanto dalla struttura ricettiva quanto dalla volontà dei siciliani.

Dopo il fuoco la pioggia

E dopo il fuoco il meteo ha riservato altre sgradite sorprese. Esattamente una settimana fa un forte temporale in città ha fatto il resto. Ad appena poche ore dai disastri provocati dagli incendi sul capoluogo siciliano si è abbattuta forte la pioggia. Diverse strade si sono allagate.

I turisti ancora tanti in città hanno trovato rifugio sotto i gazebo dei locali. Nella foto sono nei pressi della Cattedrale

Si riparano dalla pioggia ma con i piedi a mollo per le strade che come capita spesso si allagano con queste precipitazioni intense che si riversano con violenza sull’asfalto.

Alcune turiste nelle pozzanghere cercano refrigerio. La temperatura nonostante la pioggia resta sempre sempre calda. Qualcuna approfitta anche per fare delle foto bizzarre.

