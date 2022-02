Lo hanno trovato gli agenti di polizia penitenziaria

Un detenuto di 31 anni è stato trovato dentro la cella con la corda attorno al collo. Aveva tentato di togliersi la vita. Gli agenti della polizia penitenziaria e i medici del carcere sono riusciti a togliere le lenzuola attorno al collo e affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno portato all’ospedale Villa Sofia dove si trova intubato in condizioni critiche.

48 ore fa altra tragedia

Appena due giorni fa un altro detenuto di 25 anni era stato trovato impiccato nel carcere palermitano. Il corpo era stato scoperto dagli agenti della polizia penitenziaria durante dei controlli. Anche in quel caso il giovane per compiere il drammatico gesto avrebbe utilizzato le lenzuola. Sono in corso le indagini sui due episodi a distanza di due giorni.