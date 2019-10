La denuncia dei sindacati

L’organico dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia si è ridotto del 50% a causa dei numerosi pensionamenti e del mancato turn over: il personale di ruolo non è sufficiente a garantire tutte le funzioni e persino il servizio di portineria non può essere gestito.

Lo denuncia la Uil Pubblica Amministrazione Sicilia attraverso il segretario generale Alfonso Farruggia che, traendo spunto da una recente nota siglata dal coordinatore regionale UILPA – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Giuseppe Orlando , sottolinea la condizione di estremo disagio che contrassegna tutte le articolazioni territoriali degli Uffici Scolastici dell’isola.