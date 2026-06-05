Ultimo giorno di campagna elettorale anche in Sicilia in vista dei ballottaggi nei comuni dove non è stato possibile scegliere il sindaco al primo turno, su 71 comuni che hanno votato due settimane fa, sono tre quelli che torneranno alle urne domenica 7 dalle 7 alle 23 e lunedì 8 giugno dalle 7 alle 15.

Dove si vota

Si torna a votare a Bronte nel catanese dove se la vedranno Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche e Giuseppe Gullotta, civico di centrosinistra portato da Controcorrente di Ismaele La Vardera. Si parte da un primo turno che vede Castiglione avanti con il 31,71% dei consensi, del tutto insufficiente per passare al primo turno quando sarebbe servito almeno il 40%. Gullotta insegue partendo dal 25,28%.

Al ballottaggio anche Ispica nel Ragusano dove il confronto sarà fra un candidato civico e, ancora, un candidato sostenuto da Controcorrente. E’ avanti Lucio Muraglie con il 33,59%; insegue il candidato di La Vardera Serafino Arena con il 19,65%.

La sfida di Agrigento

Ma la vera sfida sarà quella di Agrigento dove il centrodestra si è spaccato portando due candidati al primo turno e dove non sembra esserci un reale percorso che ricompatti lo schieramento con Lega e Dc da una parte e tutti gli altri, invece, sul candidato al ballottaggio ma con gli Autonomisti di Grande Sicilia MpA che proprio non hanno digerito la scelta degli alleati.Qui avanti c’è il candidato di La Vardera che ha sfiorato l’elezione al primo turno. Si tratta di Michele Sodano sul quale è confluito anche il Pd e la lista Casa riformista. Di fatto Sodano è l’unico esempio di campo largo con dentro tutti, compresi i 5 stelle. Al primo turno si è fermato al 39,13%. Insegue, invece, il candidato di centrodestra Dino (Gerlando) Alonge che si è fermato non lontano, al 34,79% ma sul quale non è affatto scontato confluiscano i voti di coalizione.

Il risultato di questo ballottaggio avrà certamente effetti sul vertice fra i partiti della maggioranza regionale già annunciato per la prossima settimana