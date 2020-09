L'allarme

Un caso di covid al call center Abramo di Palermo. Stamani l’azienda di viale Regione Siciliana ha chiuso i battenti per una sanificazione straordinaria dei locali, “confermata peraltro da una mail aziendale dove si attesta l’ufficialità di un caso positivo”. Lo si apprende da una nota che i sindacati Fistel-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom-Uil hanno inviato ad Abramo, chiedendo una “convocazione urgente del comitato paritetico Covid-19”.

La preoccupazione si è fatta largo tra i dipendenti solo nelle ultime ore. “Una persona in azienda è positiva – segnala un lavoratore che preferisce l’anonimato –. Sarebbero positivi anche alcuni suoi parenti, ma questa persona fino a due giorni fa andava regolarmente al lavoro in sede. Poi ieri è arrivato l’esito positivo del tampone. Oggi in azienda hanno fatto una sanificazione straordinaria – conferma – non facendo entrare nessuno”.

A far crescere la paura sarebbero le condizioni generali di lavoro nel call center: “In azienda nessun controllo specifico, e soprattutto non si hanno cuffie personali e non c’è nemmeno il gel per igienizzare le mani – denuncia un segnalatore anonimo –. Abbiamo scritto in tanti ad Abramo per sapere se saranno fatti dei tamponi o come prendere delle precauzioni ma nessuno ha ricevuto risposta, se non l’indicazione di fare un test presso un laboratorio perché al momento l’azienda non sa se metterà a disposizione questo strumento”.