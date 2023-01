IL CAMPER

I cittadini di Montelepre hanno risposto in massa all’appello sulla prevenzione lanciato dall’Asp di Palermo. Sono stati in tantissimi a salire a bordo dei camper dell’Open Day organizzato dall’Azienda sanitaria in collaborazione con la locale amministrazione comunale.

Tra screening e vaccinazioni sono state complessivamente 343 le prestazioni erogate, e in particolare: 51 vaccinazioni tra anticovid e tradizionali (di cui 9 domiciliari), 35 mammografie, 30 tra Pap Test e HPV Test, 22 prelievi per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse, 148 di prevenzione cardiovascolare e 37 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto. Effettuati anche 8 tamponi rapidi, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 12 operazioni di “cambio medico”. Dopo Montelepre, i camper dell’Asp si spostano a Bisacquino dove martedì prossimo, 31 gennaio, dalle 10 alle 16.30, è in programma un’altra tappa dell’Open Day Itinerante.

Il camper a Vicari

Dunque ncora una giornata all’insegna della prevenzione in provincia di Palermo, grazie all’Open Day Itinerante dell’Asp. I camper di screening e vaccinazioni erano già stati qualche giorno fa a Vicari, dove in via Martino e nei locali del Centro sociale Pippo Pecoraro sono state 245 le prestazioni erogate ad utenti provenienti da tutto il comprensorio.

Alto l’afflusso all’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che ha effettuato 126 visite, mentre sono state 27 le mammografie, 12 gli esami dello screening del cervicocarcinoma (tra Pap Test e HPV Test), 18 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto e 23 i prelievi a bordo del camper dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide). Gli operatori del punto mobile vaccinale hanno somministrato, inoltre, 22 vaccini, di cui 9 domiciliari, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 17 richieste di utenti.

Il calendario dell’Open Day Itinerante dell’Asp prevede un’altra tappa, martedì 31 a Bisacquino (Piazza Triona). Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto.