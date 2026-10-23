Dopo oltre 46 anni di onorato ed ininterrotto servizio, il Luogotenente Carica Speciale Enrico Bonavita lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri e giunge al traguardo del collocamento in congedo.

Un momento d’intensa emozione ed alto valore istituzionale ha segnato il suo saluto, accompagnato dal calore dei colleghi, dei vertici dell’Arma e delle rappresentanze sindacali. Tra i momenti più toccanti, il cordiale ed encomiabile saluto di commiato espresso dal Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Divisione Ubaldo Del Monaco, il quale ha voluto esprimere al Luogotenente C.S. Bonavita la profonda gratitudine dell’Istituzione per la dedizione, lo spirito di sacrificio e l’esemplare professionalità dimostrati lungo l’arco dell’intero suo percorso professionale.

Una carriera al servizio dello Stato e della Comunità.

Nel corso di oltre quarantasei anni di carriera, il Luogotenente Carica Speciale Enrico Bonavita ha rappresentato un punto di riferimento saldo ed incrollabile per generazioni di Carabinieri e per le comunità locali in cui ha operato. Distintosi sempre per elevato senso del dovere, umanità ed eccellenti doti operative e gestionali, ha ricoperto incarichi di primaria responsabilità, meritando la stima incondizionata dei superiori, dei colleghi e della popolazione.

Fondatore e guida dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri.

Oltre allo straordinario impegno istituzionale nell’Arma, il Luogotenente Bonavita lascia un’impronta indelebile anche nel panorama della tutela dei diritti del personale. Tra i soci fondatori dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri -USIC- e successivamente Presidente Nazionale, ha profuso profondo impegno e lungimiranza per la crescita della rappresentanza sindacale militare, battendosi con passione per il benessere del personale, la tutela dei diritti e lo sviluppo del welfare per le donne e gli uomini in uniforme e le loro famiglie.

Nel salutare colleghi e collaboratori durante i recenti incontri regionali e di rappresentanza, il Presidente Bonavita ha ricordato con orgoglio come i valori di unità, tutela e servizio all’Arma debbano continuare ad essere la bussola per le future generazioni.

Enrico a te vanno i più sentiti e sinceri auguri da parte di tutta la grande famiglia dei Carabinieri e dell’USIC per un futuro sereno e ricco di soddisfazioni.