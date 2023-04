A coordinare il gruppo parlamentare

A quasi sei mesi dall’insediamento dell’Assemblea Regionale Siciliana, il gruppo parlamentare di Forza Italia fa un primo resoconto dell’attività svolta insieme al Governo regionale.

La convention

Sabato mattina, i deputati e gli assessori regionali, il coordinatore regionale e i parlamentari nazionali presenteranno il lavoro svolto in questi mesi. A coordinare i lavori sarà il presidente del Gruppo parlamentare regionale Stefano Pellegrino.

I due assessori di Forza Italia Marco Falcone ed Edy Tamajo illustreranno il lavoro svolto in seno al Governo, mentre Stefania Craxi porterà i saluti della deputazione nazionale e sottolineerà il lavoro svolto in sinergia fra i diversi livelli parlamentari.

Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito, farà un quadro della riorganizzazione in corso nel territorio, delle nuove presenze istituzionali all’interno degli enti locali e della struttura di coordinamento che si sta delineando per operare in raccordo fra i diversi livelli.

A concludere i lavori sarà il Presidente della Regione Renato Schifani, che traccerà il quadro complessivo dell’attività svolta e le prospettive per i prossimi mesi della legislatura regionale.

Gasparri: “In Sicilia grande unità”

“In vista delle elezioni amministrative del 14 maggio, che coinvolgeranno quattordici capoluoghi di provincia, è molto positiva l’armonia che si è registrata, ancora una volta, nel centrodestra. Sono tredici i capoluoghi in cui la nostra coalizione si presenta unita a sostegno dello stesso candidato a sindaco e, in molti casi, si è ampliata a realtà civiche e anche a gruppi di centro. Sono certo che registreremo un analogo risultato anche in occasione delle elezioni che riguarderanno, il 28 maggio, i quattro capoluoghi della Sicilia.

Con gli altri responsabili degli Enti Locali della Lega e dei Fratelli d’Italia abbiamo lavorato in stretto rapporto, insieme ai dirigenti territoriali e in modo assolutamente costruttivo e positivo. Mentre le forze di opposizione della sinistra, quasi ovunque, si presentano separate e divise. Questa dimostrazione di coesione è un altro sintomo di vitalità e di forza del centrodestra che sono certo, dopo le elezioni del 14 maggio, potrà contare su un numero crescente di amministrazioni di centrodestra. Sono particolarmente soddisfatto per la presenza di candidati di Forza Italia o civici proposti dal partito come candidati a sindaco nei diversi capoluoghi. Saremo sul territorio per incontrare i cittadini e per ottenere ulteriori successi con Forza Italia e il centrodestra unito”, aveva dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali.