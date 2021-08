L'iniziativa del Cars, Comitato amministratori regione Sicilia

La Sicilia da oggi, lunedì 30 Agosto, passa dalla zona bianca a quella gialla. Mascherine obbligatorie anche all’aperto e un limite di quattro commensali al tavolo del ristorante. “Un’inevitabile risposta frutto della combinazione fra i tanti turisti che arrivano e i troppi siciliani che non si vaccinano, essendo gli immunizzati con doppia somministrazione, a livello regionale, meno del 60%”. Lo scrive il Cars, Comitato amministratori regione Sicilia.

Sostegno alla campagna vaccinale

A tal proposito il Cars, comitato amministratori regione Sicilia, interviene a sostegno della campagna di vaccinazione, cercando di sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non ha fatto il vaccino. Numerosissimi sono stati gli amministratori locali siciliani che, mostrando il loro green pass, hanno voluto testimoniare l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione.

“L’iniziativa posta in essere – dichiara il portavoce del Cars e presidente del Consiglio comunale di Pettineo Gianfranco Gentile – mira a convincere gli indecisi che ancora di fatto non sono immunizzati”.

Sicilia ancora in testa

Sono 1.369 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 13.506 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza risale al 10% ieri era al 5,7%. L’isola resta sempre nettamente al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita a distanza dall’Emilia Romagna con 605 casi. Gli attuali positivi sono 27.424 con un aumento di altri 495 casi. I guariti sono 864 mentre si registrano altre 10 vittime che portano il totale dei decessi a 6.314.

Zona gialla, “Controlli difficili sulla mascherina all’aperto”

“I controlli non sono semplici soprattutto per quanto riguarda la mascherina all’aperto. Noi i controlli li facciamo, sono circa 2000 al giorno. E’ evidente che in una provincia come quella di Palermo, la violazione del non indossare la mascherina può essere talmente diffusa che è difficile da controllare”. Lo ha detto ieri il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, a proposito dell’entrata in vigore della zona gialla in Sicilia.

* (Nelle foto in alto, una delegazione di amministratori locali: Gianfranco Gentile Presidente del Consiglio comunale di Pettineo, Luca Agnello, consigliere comunale di Santa Croce Camerina, Teresa Travaglia, consigliere comunale di Militello Rosmarino, Annamaria Mazzola, Vicesindaco di Castelbuono, Eleonora Milazzo, consigliere comunale di Marsala, Domenico Barbuzza, Presidente del Parco dei Nebrodi).