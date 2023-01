VIA PECORAINO

Il centro commerciale “Forum” è rimasto senza luce, così come gran parte della zona vicina a via Filippo Pecoraino, nel quartiere di Brancaccio, a Palermo. La causa sarebbe un guasto ad una cabina Enel, ma al momento non ci sarebbe conferma di questo. Fatto sta che centinaia di cittadini sono rimasti al buio nelle loro abitazioni, e i disagi non sono pochi, come si può facilmente immaginare.

Disagi al Forum

Il centr commerciale è stato di fatto bloccato, visto che tutti i negozi erano senza luce e dunque impossibilitati a compiere qualsiasi operazione, anche quella di emettere un semplice scontrino o di aprire la cassa.















Il guasto a Tommaso Natale

Quest’estate turbolenti momenti vissuti da numerose famiglie a Tommaso Natale. A causa probabilmente di un guasto a un cavo sotterraneo si è infatti staccata la corrente. I residenti hanno sentito un boato. Il guasto ha provocato momentanei black out in via Tommaso Natale, ma anche in via Crocetta e via Francesco Giunta. Segnalati disagi per quaranta famiglie.

“Ad alcuni residenti è scoppiata la presa dello scaldabagno e dei caricabatterie attaccati”, racconta un abitante. Sul posto sono intervenute le squadre dell’Enel che tramite alcune manovre sono riuscite a rilasciare di nuovo la bassa tensione. Hanno poi cambiato i misuratori bruciati”.