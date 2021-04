Punti straordinari di vaccinazione

Unicoop Sicilia e Unci Sicilia scrivono a Musumeci e Turano.

Disponibilità delle sedi per poter effettuare le vaccinazioni

“In questo delicato e complesso momento che stiamo vivendo, a causa di una pandemia che continua a produrre tantissime difficoltà di ordine sanitario, sociale, economico e occupazionale, vogliamo dare il nostro contributo con la disponibilità piena e totale delle nostre sedi, che possono essere utilizzate per ospitare dei centri vaccinali”. Lo dicono i presidenti regionali di Unicoop Sicilia e Unci Sicilia, Felice Coppolino e Pasquale d’Amico, in una lettera indirizzata al presidente della Regione, Nello Musumeci e all’assessore al Territorio, Mimmo Turano nella quale viene data ampia disponibilità a ospitare centri vaccinali, presso le strutture delle due associazioni presenti sul territorio siciliano.

Diverse strutture pronte a ospitare hub

“Le nostre associazioni – continuano Coppolino e d’Amico – dispongono sul territorio regionale di diverse strutture delle Unioni provinciali e di sedi delle cooperative-socio assistenziali associate, che potranno aggiungersi in modo capillare ai centri vaccinali già esistenti che la Regione siciliana ha predisposto. Inoltre, dove sarà possibile, ci sarà anche il supporto dei nostri operatori sanitari, rendendo ancora più incisiva la lotta contro il coronavirus, dando così, alla collettività isolana, un servizio di basilare importanza in pieno spirito cooperativo solidale”.

“L’obiettivo comune – aggiungono i presidenti di Unicoop e Unci – è quello di dare un concreto aiuto al servizio sanitario regionale, che riteniamo sia per noi un dovere sacrosanto, giungendo così al più presto al compimento di più vaccinazioni possibili accelerando il processo d’immunizzazione, unica strada per portarci fuori da questo incubo”. Infine, Coppolino e D’Amico hanno ribadito che lo stesso “protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali prevede l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro”.