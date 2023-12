Misterioso incidente ieri sera a Palermo. Un uomo sembra sia stato investito da un tram in corso dei Mille, nei pressi dell’istituto alberghiero Piazza, poco distante dal capolinea dei mezzi. La vittima dell’incidente sarebbe rimasta incastrato tra le rotaie e il muretto che costeggia i binari e , al passaggio del tram, avrebbe riportato varie ferite. Non un investimento diretto e frontale, dunque.

il malcapitato sembra sia stato soccorso da un automobilista di passaggio che avrebbe assistito alla scena e portato all’ospedale Buccheri La Ferla dallo stesso automobilista.

La conferma dell’Amat

“Sono stati mandati i soccorsi – dicono dall’Amat – ma nessuno è stato trovato nei pressi dell’incidente. Abbiamo recuperato le immagini per ricostruire quanto successo e stabilire le responsabilità”.

Bisognerà capire l’esatta dinamica dell’incidente e la sequenza degli eventi sia prima che dopo il sinistro. Non si conoscono le condizioni dell’uomo.

Gli incidenti del tram

Dopo una lunga sequenza di incidenti soprattutto con danni ai mezzi e qualcuno anche alle persone, sequenza che aveva riguardato un lasso di tempo contenuto, gli incidenti lungo le rotaie erano parecchio diminuiti fino quasi a sparire. era tempo che non si registravano incidenti gravi.

L’ultimo investimento pedonale risale ad agosto. L’incidente è avvenuto in via Notarbartolo, all’altezza di piazza Ottavio Ziino, e il pedone, probabilmente a causa di una distrazione, non si sarebbe accorto del tram della linea 2. Inoltre, secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la ragazza avrebbe attraversato i binari in un punto in cui questo è vietato. Sul posto è intervenuta anche l’Amat e il servizio ha subito dei rallentamenti.

In quella occasione la donna di 49 anni pare che indossasse le cuffie e per questo non avrebbe sentito l’arrivo delle vetture. La ferita è stata trasportata dai sanitari del 118 in codice rosso all’ospedale Villa Sofia dove è stata operata dopo che le è stato riscontrato un ematoma cerebrale

Like this: Like Loading...