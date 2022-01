Una ricetta invernale per esaltare il cavolfiore

Le uova con cavolfiore sono un piatto rustico e saporito, perfetto per una giornata invernale. Il cavolfiore in questi mesi invernali è al massimo del suo gusto e del suo sapore. Questa ricetta è molto semplice da preparare, ma grazie all’uovo fondente, la pietanza avrà un tocco gourmet in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

Nella ricetta proposta dalla chef Luca Pappagallo sono riportati alcuni piccoli segreti per rendere sublime questo piatto. Il cavolfiore va appena scottato, per poi cuocere e legarsi alla salsa di pomodoro. Un tocco d’acciuga conferirà quella nota di sapidità perfetta per dare equilibrio alle note dolci del pomodoro e del cavolfiore. Con le uova, poi, la scarpetta diventa obbligatoria, per accogliere su un tocco di pane il fondente del tuorlo, ben mischiato al pomodoro e alle scaglie di cavolfiore. Questa è la base per una ricetta vegetariana a base di il cavolfiore. Ma per chi vuole aggiungere sapore, è possibile unire anche elementi proteici come lo speck o il prosciutto cotto a cubetti.

Gli ingredienti per le uova con cavolfiore

Cavolfiori colorati 1.2 kg

Uova 4

Pomodori pelati 800 g

Aglio 2 spicchi

Acciughe sott’olio 2

Peperoncini piccanti 1

Peperoncini in fiocchi qb

Olio EVO 4 cucchiai

Sale qb

Pepe nero qb

Come preparare le uova con cavolfiore

Ecco la ricetta suggerita dallo chef Luca Pappagallo. Quando volete realizzare la ricetta delle uova con il cavolfiore per prima cosa mettete a scaldare in padella con un giro di olio, l’aglio scamiciato, il peperoncino intero e 2 filetti di acciuga. Mantenete il fuoco basso e intanto ricavate le cimette dai cavolfiori. Quando i filetti sono ben sciolti e l’olio è caldo unite il pomodoro, precedentemente frullato, in padella, lasciate cuocere a fuoco basso.

Mettete ora a lessare le cimette in acqua bollente salata per circa 10 minuti, i cavolfiori devono risultare teneri ma integri. Una volta pronti trasferiteli in padella con il pomodoro, rimuovete gli spicchi di aglio, amalgamate il tutto, quindi regolate di sale e condite con un pizzico di peperoncino in fiocchi. Lasciate cuocere ancora per una decina di minuti a fuoco basso. A questo punto regolate di sale se necessario e aggiungete le uova, condite quest’ultime con un pizzico di sale e di pepe. Coprite e fate cuocere in base alla cottura dell’uovo che preferite. Se amate il tuorlo molto morbido, potete unire inizialmente solo gli albumi e una volta cotti aggiungere i tuorli.