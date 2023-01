L’allarme lanciato a Palermo, approvata mozione

Nelle vicinanze delle scuole che ricadono nella V circoscrizione di Palermo incombe per la viabilità un rischio per pedoni a automobilisti. L’allarme è stato lanciato dalla V circoscrizione che ha deliberato l’approvazione di una mozione da sottoporre a consiglio e amministrazione comunale. Dall’illuminazione alle strisce pedonali, per passare anche alla segnaletica: tante carenze che potrebbero essere fatali.

Gli interventi in corso

Nella mozione si chiede un “aumento della sicurezza presso gli istituti scolastici della V^ Circoscrizione” proprio per un rischio ravvisato nelle vicinanze delle scuole. Il momento potrebbe essere propizio anche perché sono in corso un po’ in tutto il territorio della città di Palermo degli interventi sperimentali mirati a garantire maggiore sicurezza. Tra questi rientra il posizionamento di luci led per illuminare gli attraversamenti pedonali. IN programma anche la realizzazione di tutti gli interventi utili allo sviluppo di una mobilità dolce. “E’ compito dell’amministrazione comunale – si legge nella mozione – promuovere e garantire la sicurezza dei cittadini”.

L’attuale situazione

Secondo quanto evidenziato dai consiglieri della V circoscrizione gran parte degli attraversamenti pedonali sono carenti di adeguata visibilità, primo rischio nelle scuole. “In prossimità degli istituti scolastici – è scritto – è necessaria un’adeguata manutenzione per garantire maggiore visibilità e sicurezza ai pedoni. Tale situazione mette a rischio l’incolumità dei bambini, dei ragazzi e dei genitori, nonché la regolare circolazione veicolare, soprattutto nei giorni di pioggia”. Inoltre negli orari d’ingresso e di uscita dalle scuole si assiste ad un incremento notevole del traffico che spesso costringe i genitori a stazionare su un marciapiede esiguo o ad occupare la carreggiata.

L’impegno all’amministrazione

Con questa mozione il consiglio della V circoscrizione impegna il sindaco e l’amministrazione comunale ad una serie di interventi. Le richieste sono quelle anzitutto di procedere al rifacimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale. Installare, dove possibile, sistemi di rallentamento delle velocità e valutare d’intervenire attraverso la sperimentazione di strisce pedonali a led. Atra idea quella della segnaletica verticale luminosa.