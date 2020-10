Lo ha deciso l'azienda sanitaria

Un grande numero di persone si è riversato oggi nei centri di vaccinazione dell’Asp di Palermo per la somministrazione del vaccino antinfluenzale ai bambini.

L’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo ha disposto l’apertura straordinaria degli ambulatori “Pietratagliata”, “Pallavacino” e Settecannoli, dalle 8.30 alle 13.30, delle giornate di sabato da dedicare esclusivamente ai soggetti in età pediatrica.

Particolarmente consistente è stato l’afflusso nel Centro vaccinazioni di Pallavicino che, per soddisfare l’intera richiesta, rimarrà aperto anche nel pomeriggio.

“La direzione aziendale – si legge in una nota dell’Asp – si scusa con gli utenti per l’errata informazione fornita dalla struttura, probabilmente dettata anche dalla pressione di un consistente numero di persone. L’organizzazione ha provveduto a rifornire il Centro vaccinazioni di Pallavicino di ulteriori 100 dosi, in maniera tale da soddisfare la richiesta. La struttura, che doveva chiudere i battenti alle 13.30, rimarrà aperta fino alle ore 18”.

“Siamo lieti della risposta della gente all’invito a vaccinarsi – hanno concluso dalla Direzione dell’Azienda – per consentire il maggiore afflusso di persone rimoduleremo l’apertura delle strutture provvedendo anche a mettere in strada le unità mobili per fornire il più ampio ventaglio di opportunità”.

Per maggiori informazioni sulla campagna antinfluenzale, si invita a visitare il sito internet dell’Asp all’indirizzo www.asppalermo.org.