Lo comunica l'Asp di Palermo

Parte la campagna straordinaria dei vaccini antinfluenzali dei centri di Palermo nelle giornate di sabato per i bambini. L’Asp ha coinvolto 8 strutture a disposizione degli adulti. L’Asp di Palermo ha disposto l’apertura straordinaria dei centri di vaccinazione nelle giornate di sabato per consentire la vaccinazione antinfluenzale dei bambini. A partire da domani, sabato 17 ottobre, saranno aperti gli ambulatori “Pietratagliata”, “Pallavacino” e Settecannoli, dalle 8.30 alle 13.30, per la somministrazione del vaccino ai soggetti in età pediatrica. Stesse modalità, strutture ed orari anche nelle successive giornate di sabato dei mesi di ottobre e novembre, giornate, pertanto, dedicate esclusivamente alla vaccinazione dei bambini.

Per gli adulti, i cui medici di famiglia non hanno aderito alla campagna, saranno a disposizione da lunedì prossimo, i centri:

“TURRISI COLONNA” martedì e giovedì 14,30-18,30

“ARCOLEO” Lunedì e mercoledì 14,30-18,30

“SETTECANNOLI” Lunedì, mercoledì e venerdì 14,30-18,30

“PIETRATAGLIATA” Lunedì e mercoledì 14,30-18,30

“CASA DEL SOLE” Lunedì e mercoledì 14,30-18,30

“ARENELLA” Lunedì e mercoledì 14,30-18,30

PALLAVICINO” Lunedì e mercoledì 14,30-18,30

“VIA CARMELO ONORATO” Dal lunedì al sabato 9,00-13,30

“L’offerta è gratuita – fa sapere l’Asp di Palermo – per tutte le persone di età pari o superiore a 60 anni, cui sarà sufficiente accedere ai Centri muniti di un documento di riconoscimento. E’ ugualmente gratuita per

tutti i soggetti in età pediatrica o adulta affetti da malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, circolatorio, uropoietico, da diabete e altre malattie del metabolismo, da sindromi da malassorbimento intestinale. Per queste categorie di utenti , sarà sufficiente esibire il documento e/o il numero di esenzione ticket per patologia; in mancanza, sarà necessario produrre la certificazione della patologia esistente, redatta dal medico curante. Vaccino gratis anche per bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico.

Donne in gravidanza e bambini a partire dai 6 mesi di età, ricoverati presso strutture per lungodegenti

Medici e personale sanitario di assistenza, familiari e contatti di soggetti ad alto rischio, addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e determinate altre categorie di lavoratori, personale a contatto con animali, per motivi di lavoro.

La vaccinazione antinfluenzale, la cui campagna ha avuto inizio il 5 ottobre con la distribuzione dei vaccini, viene praticata in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta che hanno aderito al programma vaccinale promosso dall’Assessorato Regionale Salute e che pertanto provvederanno alla vaccinazione dei propri assistiti.

“Si ricorda che nella nostra Regione – ha sottolineato il Direttore dell’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva dell’Asp di Palermo, Nicola Casuccio – l’epidemia influenzale ha inizio tra la fine di dicembre ed i primi giorni di gennaio. Le malattie da raffreddamento che si verificano prima di tale periodo non sono attribuibili, contrariamente a quanto spesso ritenuto dalla maggior parte della popolazione, al virus influenzale. Tuttavia – ha concluso Casuccio – in considerazione della pandemia da Coronavirus, la vaccinazione antinfluenzale è ancora più importante oltre che per distinguere le due infezioni, anche per proteggere le persone da una doppia infezione”.