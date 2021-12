Sarà allestito il 13 dicembre dalle 10 alle 16 in via Giovanni di Cristina

L’Ersu Palermo ha aderito alla proposta della direzione generale dell’Asp provinciale del capoluogo siciliano, per l’allestimento di un centro vaccinale occasionale per il prossimo 13 dicembre. Dalle 10 alle 16, ci sarà un hub presso la sala mostre della Residenza Universitaria San Saverio di via Giovanni Di Cristina 7.

Vaccinazioni aperte a tutta l’utenza Ersu

La vaccinazione è aperta a tutta l’utenza dell’Ente (amministratori, collaboratori, personale a qualunque titolo in servizio presso l’Ente, Lavoratori Emergenza Palermo – Ex Pip, loro famiglie e studenti, ai dipendenti delle Società erogatrici di servizi per conto dell’Ente) e sarà disponibile anche a soggetti esterni (dai 12 anni in su).

Verranno somministrati sieri Moderna e Pfizer

Verranno somministrati esclusivamente vaccini Moderna e Pfizer, in prima, seconda e terza dose, a tutta la popolazione, residente e non, che abbia compiuto i 12 anni. I minorenni dovranno essere accompagnati da uno dei genitori.

Adesioni entro il 10 dicembre tramite form

Al fine di permettere un’adeguata organizzazione, tutti gli interessati sono invitati a dare la propria adesione entro e non oltre le 12 del 10 dicembre, compilando il modulo reperibile al seguente link.

I vaccinandi dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare in sede vaccinale, la modulistica appositamente predisposta da Asp, resa disponibile al seguente link.

Medici ed infermieri all’università per vaccinare il personale

Intanto, l’Università di Palermo e l’ufficio del commissario Covid uniscono le forze per potenziare la campagna vaccinale. A questo scopo servirà la tre giorni di somministrazioni nell’edificio 19 di viale delle Scienze. Per le giornate delll’8, l’11 e il 12 dicembre squadre di medici e infermieri in servizio alla Fiera del Mediterraneo raggiungeranno i locali di UniPa per vaccinare il personale dalle 9.30 alle 18.

Per l’ufficio del commissario Covid di Palermo, l’ennesima iniziativa per arricchire il già fitto calendario di vaccinazioni di prossimità.

Tra questi anche la Corte d’Appello di Palermo, dove medici e infermieri stanno vaccinando gli operatori della giustizia dal primo dicembre. Oggi e domani 7 dicembre, dalle 9 alle 14, gli ultimi due giorni per partecipare.