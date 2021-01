“Al Policlinico di Palermo campagna di vaccinazione a rischio”, lo hanno denunciato le sigle sindacali NALS e CISL Federazione Università Palermo-Trapani e adesso arriva la replica del Commissario Straordinario del Policlinico Giaccone, Alessandro Caltagirone, che smentisce con fermezza la nota pubblicata ieri su alcuni organi di stampa.

“Non mi soffermo a commentare il tono apocalittico con cui viene immotivatamente descritto il posizionamento dell’AOUP Paolo Giaccone nell’ambito delle strutture sanitarie – afferma Caltagirone – ma certamente i dati sul numero di vaccinazioni effettuate (i vaccinati quotidiani non riescono a superare le cinquanta persone) sono completamente lontani dalla realtà. Il 31 dicembre sono arrivate duemila dosi e, solo dopo l’autorizzazione da parte dell’azienda produttrice che ha certificato il rispetto della catena del freddo, sono state somministrate 200 dosi il 2 gennaio e 347 il giorno seguente. Oggi è stata pubblicata sul sito aziendale la procedura per gestire in maniera ottimale le prenotazioni e già oggi si sono prenotati 350 dipendenti. Abbiamo a disposizione le dosi necessarie a soddisfare il fabbisogno e, continuando con questo ritmo, nel giro di pochi giorni sarà vaccinata tutta la popolazione aziendale, ricordando che non ci sono figure professionali meno necessarie di altre”.

Secondo il Commissario, inoltre, la critica dei sindacati sulla campagna vaccinale, “sembra essere stata presa a pretesto per lanciare un attacco a 360 gradi sulla gestione dell’Azienda, dal reclutamento del personale alla sicurezza, alla carenza di igiene e quant’altro – continua Caltagirone – denotando un sindacato ancorato ad una critica sterile sul passato piuttosto che a un’azione propositiva sul futuro”.

Caltagirone ha anche invitato i sindacati a inviare un elenco sintetico delle problematiche non ancora risolte, rappresentate per priorità, affinché si possa stilare un programma di incontri monotematici, coinvolgendo i referenti aziendali competenti per il tema in questione, per arrivare in maniera congiunta alla definizione dei vari problemi. “Se avessero impiegato le loro energie per rispondere fattivamente al mio invito – conclude il Commissario – anziché continuare a fare “vetrina” con polemiche indiscriminate, sicuramente il Policlinico, il personale e gli utenti se ne sarebbero avvantaggiati”.