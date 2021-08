Tanti under 18 hanno aderito. Domani 19 agosto si replica dalle 9.30 alle 16.30

Il primo giorno della due giorni di vaccinazioni al Barbera si è chiuso con 65 immunizzati

Di questi, 60 hanno ricevuto la prima dose di Pfizer

All’iniziativa hanno risposto molto i giovani con 23 minorenni che si sono vaccinati

Tanti i curiosi che si sono informati e che torneranno domani, 19 agosto, per aderire

La fede rosanero spinge oltre le paure e contro le indecisioni. E così, oggi, 65 persone si sono vaccinate contro il covid19 allo spiazzale dello stadio Renzo Barbera ricevendo, così, il biglietto omaggio per la partita di Coppa Italia di serie C tra Palermo e Picerno che si giocherà sabato 21 alle 17.30. Sessanta di questi hanno ricevuto la prima dose.

Questo il risultato del primo giorno dell’iniziativa nata tra l’Asp provinciale ed il Palermo Fc per spingere alla vaccinazione quante più persone possibili. L’iniziativa si replica domani, 19 agosto, sempre dalle 9.30 alle 16.30.

Il tifo non ha età, tanti gli under 18 che si sono vaccinati

Su 65 dosi inoculate, 60 sono state prime dosi, mentre le restanti 5 persone hanno chiuso il ciclo vaccinale. Ma ci sono stati altri dati interessanti: 23 sono stati gli under 18 che si sono vaccinati.

Le più giovani, invece, tre ragazzine di 12 anni. Il meno giovane, invece, un signore di 73 anni che si è presentato vincendo le paure pur di vedere il suo Palermo sabato allo stadio.

In molti incuriositi da iniziativia

Tanta gente ha ritirato i moduli incuriosita dall’iniziativa ed è probabile che il bilancio odierno venga superato.

Somministrato vaccino Pfizer

Per ricevere la dose basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore ed acquisire nel modulo specifico il consenso dell’altro genitore. Sul sito ufficiale del Palermo si potrà scaricare il modulo per velocizzare le operazioni: sarà somministrato il vaccino Pfizer.

Francesco Cascio, tra vaccinazioni e “Forza Palermo”

“Se la squadra chiama, i palermitani rispondono sempre, anche in serie C. E i tanti vaccini che oggi stiamo facendo allo stadio, lo dimostrano”. A scriverlo sul suo profilo Facebook è Francesco Cascio, ex presidente dell’Ars e oggi referente dell’Asp di Palermo per l’emergenza Covid. Cascio è tra i medici vaccinatori che oggi, nel piazzale antistante lo stadio Renzo Barbera ha somministrato la prima dose a quanti si sono presentati.

Continua Cascio: “I tifosi del Palermo hanno raccolto l’appello: una dose di vaccino e un biglietto per vedere gratuitamente la partita di sabato. Ed io da medico e da tifoso non posso che essere felice di contribuire all’avvio del calcio in sicurezza… Anche questo è sostenere la propria squadra e la propria città. Ci vediamo allo stadio anche domani, saremo lì a vaccinare tutti i tifosi che vorranno. Vi aspetto. E forza Palermo, ovviamente!”.