Sono 14.850 le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore ore in Sicilia e portano il totale a 382.992 in base al report aggiornato alle 15,31 mentre ieri alla stessa ora erano 368.142 le persone vaccinate in Sicilia contro il covid19 Lo rileva il report del Ministero della Salute che viene aggiornato tre/quattro volte ogni 24 ore. Il report misura le dosi somministrate e non differenzia, nel dettaglio, quanti hanno ricevuto già la doppia dose se non su base nazionale

Le dosi disponibili

Di fatto la Sicilia dispone, in base alle forniture ottenute dall’inizio della campagna vaccinale di 526.225 dosi fra in tre diversi vaccini, cifra identica a quella degli ultimi giorni e ne ha somministrato il 72,8% con un dato in leggero calo su base giornaliera ma stabile su base settimanale.

A chi sono stati somministrati i vaccini

La differenziazione per categorie vede in Sicilia la somministrazione di 189.978 dosi di vaccino al personale sanitario, con un incremento di 2686 somministrazioni rispetto a ieri; 79.911 a personale non sanitario ma che opera a stretto contatto con questo, con un incremento di 2549 dosi somministrate; 22.71o sono le dosi somministrate nelle Residenze sanitarie assistite con un incremento davvero modesto pari a sole 570 dosi. Più consistente l’incremento delle vaccinazioni agli over 80 con 4253 dosi somministrate oggi che sono comunque quasi 2000 meno di ieri e che portano il totale a 48.144

Le dosi AstraZeneca

Sono invece 42.249 le dosi del vaccino AstraZeneca somministrate in Sicilia con un incremento nelle ultime ore di 5.102 dosi e queste sono così divise: 1290 dosi sono state inoculate a personale delle Forze dell’Ordine o della protezione Civile portando il totale a 20.196 mentre 3.582 dosi sono state somministrate a personale della scuola docente o non docente o a vario titolo impiegato nell’istruzione portando il totale a 22.053.

Quanto manca all’immunità di gregge

In base all’ultimo censimento disponibile la popolazione italiana alla fine del 2020 era di 60 milioni 317mila mentre i giovani fino a 14 anni di età sono quasi 8 milioni e mezzo pari al 13,7% della popolazione. Le persone da vaccinare per ottenere una copertura all’80% sono dunque, circa 41 milioni e mezzo e la copertura fino ad ora raggiunta è di circa il 11,72% se si considera una sola dose a persona con una prospettiva, in base alla media vaccinale attuale, di completare la copertura a settembre 2022 ma la media scende poco al di sotto del 3.7% se si considera chi ha ricevuto anche la seconda dose, con un incremento davvero minimo in 24 ore. Ad avere ottenuto la copertura totale, infatti, fino ad oggi in Italia sono 1 milione 517mila persone e 624 ma questo dato è disponibile senza la differenziazione fra regioni. Per la copertura totale su due dosi bisognerebbe attendere, a questo ritmo, la fine del 2023