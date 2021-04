Campagna vaccinale

Anche al CTO di via Cassarà è possibile vaccinarsi con AstraZeneca

Folla alla Fiera e negli altri centri

Domani e dopodomani continua l’Open week-end

Le lunghe le code nei dintorni dell’area della Fiera fin da questa mattina potrebbero scoraggiare chi, rientrando nella fascia degli aventi diritto (dai 60 anni ai 79 senza patologie) è intenzionato a farsi somministrare il vaccino anti Covid19.

Inaspettate, infatti, si sono formate le code per le dosi AstraZeneca in occasione dell’avvio dell’Open week-end, iniziativa che interessa anche altri centri nell’Isola. Al CTO in via Cassarà, nei pressi di viale del Fante, è possibile vaccinarsi fino alle 20 senza prenotazione. E sempre con il siero AstraZeneca, adesso conosciuto anche col nuovo nome di Vaxevria. Le modalità sono le stesse degli Open week-end.

Tante le richieste di vaccinazione alla Fiera del Mediterraneo

Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid19 a Palermo commenta: “E’ andata molto bene, la popolazione ha risposto benissimo. In realtà da noi non è proprio senza prenotazione, nel senso che noi abbiamo invitato i cittadini a registrarsi in un sito, che automaticamente gli permette di compilare il consenso e di poterlo stampare, e assegna una fascia oraria, che è utile, sia per guadagnare tempo quando si arriva in Fiera, sia per noi per avere idea del numero delle persone che dovrebbero arrivare a farsi vaccinare. Devo dire che stamattina, già nelle prime due ore, erano state somministrate quasi 500 dosi di vaccino AstraZeneca. Un grandissimo successo, speriamo che continui così per tutto il giorno e anche domani e dopodomani”

Costa vuole ricordare che AstraZeneca è un vaccino sicuro: “Noi stiamo continuando a vaccinare nell’hub anche gli altri target, quindi i fragili e gli over 80, stiamo continuando anche le somministrazioni di Pfizer. L’AstraZeneca è dedicato alla fascia di età che va dai 60 ai 79 anni. Sul fatto che sia un vaccino sicuro lo dimostrano le percentuali di effetti collaterali, cioè una reazione avversa grave su un milione di dosi somministrate è veramente risibile. Neanche l’aspirina ha una percentuale così bassa di effetti collaterali gravi”.

A mezzogiorno inoculate più dosi di ieri

Il dato aggiornato a mezzogiorno parla chiaro: a quell’ora erano state somministrate già 450 dosi mentre in tutta la giornata di ieri, ne erano state inoculate 440. La folla si è incolonnata su tre file: una dedicata a coloro che avevano già fatto la prenotazione con altri vaccini, un’altra per coloro che hanno fatto la preregistrazione e una per coloro che sono arrivati stamattina senza prenotazione, come prevede l’iniziativa regionale che continuerà per le giornate di domani e domenica.

66 centri vaccinali in tutta l’Isola

Il dipartimento Sanità raccomanda di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione. I moduli sono scaricabili da Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it.

Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.

Anche domani e domenica, i cancelli si chiuderanno alle 22

Anche per domani e domenica, i cancelli dell’hub provinciale Fiera del Mediterraneo, con ingresso via Sadat 13, resteranno aperti come al solito fino alle 22, orario di entrata dell’ultima automobile, per poi proseguire con l’ultimo turno di inoculazioni fino a mezzanotte.