sono 66 i centri vaccinali in tutta l'isola

Ha preso il via oggi la tre giorni dedicata alle vaccinazioni anti-Covid col siero Vaxevria (nuova denominazione di AstraZeneca). Sino a domenica 18 aprile aperture prolungate dei centri vaccinali per consentire la somministrazione delle dosi a tutte le persone tra i 60 e i 79 anni senza controindicazioni all’uso di questo vaccino. Anche Palermo aderisce all’Open week-end AstraZeneca.

Tante le richieste di vaccinazione alla Fiera del Mediterraneo

Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid19 a Palermo commenta: “E’ andata molto bene, la popolazione ha risposto benissimo. In realtà da noi non è proprio senza prenotazione, nel senso che noi abbiamo invitato i cittadini a registrarsi in un sito, che automaticamente gli permette di compilare il consenso e di poterlo stampare, e assegna una fascia oraria, che è utile, sia per guadagnare tempo quando si arriva in Fiera, sia per noi per avere idea del numero delle persone che dovrebbero arrivare a farsi vaccinare. Devo dire che stamattina, già nelle prime due ore, erano state somministrate quasi 500 dosi di vaccino AstraZeneca. Un grandissimo successo, speriamo che continui così per tutto il giorno e anche domani e dopodomani”.

Costa vuole ricordare che AstraZeneca è un vaccino sicuro: “Noi stiamo continuando a vaccinare nell’hub anche gli altri target, quindi i fragili e gli over 80, stiamo continuando anche le somministrazioni di Pfizer. L’AstraZeneca è dedicato alla fascia di età che va dai 60 ai 79 anni. Sul fatto che sia un vaccino sicuro lo dimostrano le percentuali di effetti collaterali, cioè una reazione avversa grave su un milione di dosi somministrate è veramente risibile. Neanche l’aspirina ha una percentuale così bassa di effetti collaterali gravi”.

“Non ho paura di AstraZeneca”

Tanti in fila per farsi vaccinare con AstraZeneca. “Sono qui – commenta Walter Metesana – per non aspettare ancora. Io dico che bisogna spicciarsi. Non ho paura di AstraZeneca. Ho deciso di vaccinarmi perché è giusto per sé e per gli altri”.

Dichiara un’altra donna mentre si vaccina: “C’è stata molta adesione, fuori c’è abbastanza gente. E’ una iniziativa ottima”.

Un altro signore in attesa di vaccinarsi osserva: “Anche io non ho paura, voglio vaccinarmi contro questa pandemia e poi perché vorrei ottenere il passaporto vaccinale per poter partire”.

Buona affluenza in tutti gli hub vaccinali

In poche ore, stamane, sono già state somministrate oltre tremila dosi di Astrazeneca (rispetto alle 2.464 di tutta la giornata di ieri). Il dato è fornito dalla Regione siciliana.

Fino a domenica in 66 Hub e Centri dell’Isola sarà possibile vaccinarsi anche senza prenotazione. Buona l’affluenza, – sono state registrate delle code a Catania – nelle numerose strutture sparse nelle nove province, soprattutto per il target 60-65 anni, per il quale fino a ieri non era ancora possibile registrarsi sulla piattaforma di Poste italiane.

100mila dosi di vaccino già disponibili

“Un’ottima notizia – commenta il presidente della Regione – l’iniziativa è un modo per mettere al sicuro i siciliani e utilizzare le centomila dosi di vaccini già disponibili nell’Isola”.

Attenta valutazione medica

Come detto, il vaccino somministrato è Astrazeneca, del quale al momento c’è il maggior numero di dosi disponibili. La Regione, in una nota, rassicura ancora: “Tutti gli utenti possono contare su un’attenta valutazione medica prima dell’immunizzazione, per capire se sussistono controindicazioni in base a particolari problemi di salute. Per tutti i cittadini che non possono recarsi presso i punti vaccinali è comunque assicurata già la possibilità di prenotare la vaccinazione dal portale Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it”.

66 centri vaccinali in tutta l’Isola

Il dipartimento Sanità raccomanda di munirsi di tessera sanitaria e di compilare la modulistica necessaria prima della vaccinazione. I moduli sono scaricabili da Costruiresalute.it e Siciliacoronavirus.it.

Questi i Centri disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.