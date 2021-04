da venerdì a domenica

Open day per i vaccini AstraZeneca a Siracusa

Sono 7 i centri dove vaccinarsi senza prenotazione

Da venerdì a domenica, dalle 8 alle 20

L’Asp di Siracusa ha messo a disposizione per questo fine settimana 7 centri per la somministrazione dei vaccini AstraZeneca senza prenotazione. L’open day è stato sollecitato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, che, dopo le dimissioni di Ruggero Razza, ha assunto anche la carica di assessore alla Salute. Si comincerà venerdì 16 aprile e si andrà avanti fino a domenica 18 dalle 8 alle 20

I centri per vaccinarsi

Siracusa – Centro vaccinale Hub Urban Center via Nino Bixio (fascia oraria 8-22); Avola – sede Lilt via Salvo D’Acquisto; Lentini – Ambulatorio vaccinazione SEMP piazza Aldo Moro; Noto – Presidio ospedaliero Trigona via dei Mille; Augusta – Istituto scolastico Costa via G. Di Vittorio; Palazzolo – Sede Protezione civile via Campailla; Sortino – Ambulatorio vaccinazione SEMP via Libertà.

Aumentare i vaccinati

“Dobbiamo compiere uno sforzo corale in Sicilia per tornare a fare decollare la vaccinazione con AstraZeneca – ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci -. Concordo con le parole del capo della Protezione civile Curcio: non possiamo fare prevalere i timori, dimenticando il valore strategico della vaccinazione. Non è etico tenere bloccate quasi centomila dosi di questo vaccino perché non ci sono adeguate prenotazioni. Chiedo la collaborazione di tutti, dagli Ordini professionali al sindacato, perché serve tornare a correre come prima. Siamo stati un esempio nelle scorse settimane, adesso non può vincere la paura”.

Esami AstraZeneca in Olanda

Si sono concluse le operazioni di consegna, da parte dei Carabinieri del NAS di Catania, dei campioni di vaccini anti covid19 AstraZeneca presso il “R.I.V.M.” – Istituto Nazionale per la Salute Pubblica e l’Ambiente, che ha sede in Olanda, nella cittadina di Bilthoven a pochi chilometri da Amsterdam. Sei i lotti che saranno esaminati, tra cui quello somministrato a Stefano Paternò, il militare in servizio ad Augusta morto il mese scorso nella sua casa, a Misterbianco, nelle ore successive alla somministrazione di una dose del vaccino AstraZeneca.