Sono 340.109 le persone vaccinate in Sicilia contro il covid19 alle 15 di oggi lunedì 1 marzo 2021. Lo rileva il report del Ministero della Salute che viene aggiornato tre/quattro volte ogni 24 ore.

Le dosi disponibili

Di fatto la Sicilia dispone, dall’inizio della campagna vaccinale, di 527.925 dosi che le sono state consegnate fra inbtre diversi vaccini ,disponibili e ne ha somministrato il 67%. C’è da considerare le quote di accantonamento per la seconda dose che ammontano, al momento circa al 13% del totale e dunque sulla base della disponibilità sono somministrabili ancora il 20% delle dosi consegnate.

Il raffronto con i dati nazionali

A livello nazionale sono 4 milioni 354 e 8 le dosi di vaccino somministrato ma bisogna sempre tenere conto dell’esigenza di somministrare due dosi a ciascun soggetto pe rl’immunizzazione completa. L’indice di utilizzo dele dosi a livello nazionale è del 69,2%, leggermente superiore a quello siciliano.

La Sicilia al momento è quattordicesima nella classifica fra le regioni per percentuale di somministrazione delle dosi consegnate.

A chi sono stati somministrati i vaccini

La differenziazione per categorie vede in Sicilia la somministrazione di 183.113 dosi di vaccino al personale sanitario, 73.532 a personale non sanitario ma che opera a stretto contatto con questo; 21273 sono le dosi somministrate nelle Residenze sanitarie assistite; 35.233 quelle somministrate agli anziani over 80 nell’ambito della campagna vaccinale per i soggetti deboli iniziata il 20 febbraio.

Le dosi AstraZeneca

Sono invece 20.958 le dosi del vaccino AstraZeneca somministrate in Sicilia e queste sono così divise: 16.044 dosi sono state inocoluate a personale delle Forze dell’Ordine o della protezione Civile mentre 10.914 a personale della scuola docente o non docente o a vario titolo impiegato nell’istruzione.

Quanti hanno ricevuto entrambe le dosi

A livello nazionale le persone immunizzate ovvero che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono, sempre alle 15 di oggi, 1 milione 411mila 663.

Quanto manca all’immunità di gregge

In base all’ultimo censimento disponibile la popolazione italiana alla fine del 2020 era di 60 milioni 317mila mentre i giovani fino a 14 anni di età sono quasi 8 milioni e mezzo pari al 13,7% della popolazione. Le persone da vaccinare per ottenere una copertura all’80% sono dunque, circa 41 milioni e mezzo e la copertura fino ad ora raggiunta è inferire al 3,5% con una prospettiva, in base alla media vaccinale attuale, di completare la copertura a dicembre 2022