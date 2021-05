"Nuove assunzioni per incrementare la campagna vaccinale"

Per le sigle sindacali è il momento di accelerare la campagna

Chiesto anche l’incremento delle vaccinazioni a domicilio per soggetti fragili

E per favorire questo auspicano nuove assunzioni

Per Cgil e Funzione pubblica siciliane è giunto il momento di velocizzare la campagna vaccinale anti Covid19 aprendo tutti gli hub presenti nell’isola per 24 ore ora su 24. Ne parlano in una nota Ignazio Giudice, segretario regionale Cgil e Gaetano Agliozzo, segretario della Funzione pubblica Cgil Sicilia rivolgendosi al governo regionale.

“La diminuzione del numero dei contagi e dei comuni siciliani ‘zona rossa’ e l’alleggerimento delle terapie intensive fanno intravedere la luce in fondo al tunnel. È il momento di accelerare con la campagna vaccinale, aprendo tutti gli hub 24 ore su 24 e incrementando le vaccinazioni e domicilio per i soggetti più fragili”.

“Procedere con nuove assunzioni”

Le due sigle sindacali chiedono inoltre al governo regionale di “procedere per questi scopi a nuove assunzioni”. E continuano: “Dobbiamo porci l’obiettivo di fare della nostra una regione Covid-free nel più breve tempo possibile”.

“Hub Palermo esperienza da estendere”

“Quella dell’hub di Palermo – aggiungono – è un’esperienza positiva da estendere. Eliminare le difficoltà nell’accesso al vaccino- sottolineano- è fondamentale, soprattutto oggi che la gente acquisisce sempre più consapevolezza dell’importanza del mettersi in sicurezza. Sono ancora tanti i soggetti fragili che attendono di potersi vaccinare e perché l’obiettivo della campagna vaccinale sia pienamente raggiunto occorre un’organizzazione che copra tutte le esigenze”.

Alla Fiera il primo hub 24 ore su 24

Dalla settimana scorsa, grazie alla attivazione del Padiglione 20A, quello della Fiera è il primo hub dove si effettuano vaccini 24 ore al giorno. L’obiettivo dei due padiglioni dell’area fieristica è quello di arrivare a 6.000 vaccinazioni al giorno. Il Padiglione 20A è operativo dalla mezzanotte alle 8 del mattino mentre il Padiglione 20 lo è per il resto della giornata, ossia dalle 8 alle 24 garantendo così la possibilità di somministrazione delle dosi per tutte le ore del giorno.