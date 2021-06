Arrivano domenica altre dosi di vaccini anti covid19 in Sicilia. La nuova fornitura è interamente di siero Moderna mentre si aspetta l’arrivo di una consistente quantità di dosi della Pfizer che dovrebbero fare svoltare la campagna vaccinale.

Quasi 30mila dosi di Moderna

Il siero Moderna è il più semplice da impiegare per le modalità di conservazione e per questo è anche quello più utilizzato negli ambulatori medici e nelle vaccinazioni domiciliari o comunque in loco

Domenica 6 giugno arrivano, dunque ulteriori 28.900 fiale Moderna. Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Giarre (6.500), Milazzo (3.600), Enna (1.000), Palermo (7.000), Erice (2.500), Siracusa (2.300), Ragusa (2.000), Agrigento (2.500) e Caltanissetta (1.500).

Raggiunte un milione di dosi consegnate in Sicilia

Con questa consegna Poste Italiane, che ha organizzato attraverso corriere Sda il sistema dedicato a queste specifiche consegne, si raggiunge un milione di dosi consegnate nell’isola dall’inizio della campagna vaccinale che ha compiuto, nei giorni scorsi, 5 mesi dall’avvio.

Boom delle richieste di vaccinazioni con l’apertura ai giovani

Sono quasi 120mila i siciliani di età inferiore ai 40 anni che si sono già prenotati sulla piattaforma regionale per ricevere il vaccino per il Covid19. Il dato è aggiornato alle 16 del 3 giugno, primo giorno in cui le vaccinazioni si sono aperte a tutti.

Quasi 50mila gli under 30

Nello specifico, il grafico mostra come gli under 30 siano stati i più “diligenti” con quasi 50.000 prenotazioni, seguiti dagli utenti in fascia di età tra i 30 e 39 anni con 46.000 adesioni. A quota 23.000 troviamo la fascia di età tra i 16 ed i 20 anni.

Nella giornata, tenendo a riferimento tutta la fascia degli aventi diritto, sono invece complessivamente 130 mila le prenotazioni effettuate finora.

“C’è una forte partecipazione e i più giovani sembrano rispondere con maggiore reattività rispetto ad altre fasce generazionali”, precisano dall’assessorato alla Salute nel commentare i dati delle prime ore di agende aperte agli under 40.

L’aggiornamento della pianificazione della campagna vaccinale è il primo dossier sul tavolo dell’assessore Ruggero Razza, che ha avviato un primo confronto con l’obiettivo di imprimere un ulteriore impulso alla campagna, tenuto conto della pianificazione di consegna dei vaccini.

Come prenotarsi

È possibile fissare il proprio appuntamento ai centri vaccinali sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi andrà ad immunizzarsi all’hub provinciale.