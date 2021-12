via alle prenotazioni

Da centro vaccinale notturno a padiglione dei bambini. La Fiera del Mediterraneo dà un’altra nuova veste al più polifunzionale dei suoi spazi. Da giovedì 16 dicembre il padiglione 20A accoglierà i piccoli vaccinandi tra i 5 anni (compiuti) e gli 11. Sono loro l’ultimo target di una campagna vaccinale che adesso è ancora più di massa.

Un centro dedicato ai bambini

L’hub provinciale di Palermo, sede della struttura commissariale locale per la gestione della pandemia, ha aperto le prenotazioni sulla sua piattaforma ieri nel primo pomeriggio. I bambini che verranno a ricevere la loro dose di siero anti-Covid alla Fiera del Mediterraneo potranno usufruire di un centro vaccinale a loro interamente dedicato, con un’apposita farmacia per la preparazione dei vaccini, quattro postazioni di anamnesi, tre di certificazione e 16 cabine vaccinali. Il tutto distribuito su uno spazio da 1600 metri quadri complessivi, dove sorge anche l’ufficio Green pass.

I preparativi per l’hub pediatrico

“In questi giorni fervono i preparativi per allestirlo, con un gran lavoro di squadra – dichiara il commissario Covid di Palermo, Renato Costa -. I nostri operatori sociosanitari hanno voluto contribuire personalmente, dipingendo le pareti; a intrattenere i bambini penseranno i nostri educatori professionali. Sarà nostra cura mettere a disposizione personale con esperienza in reparti pediatrici. Ad aspettarli al padiglione i piccoli troveranno gessetti, pastelli, pennarelli, album da colorare, giochi, puzzle e altre sorprese; sulle pareti, i loro personaggi preferiti dei cartoni animati. Stiamo creando un luogo accogliente e allegro dove i bambini possano trascorrere il tempo di attesa tra pre e post-vaccino divertendosi in sicurezza. Per noi sarà una festa vederli qui a giocare e a compiere, con la più estrema naturalezza, un gesto tanto importante per la propria salute e per quella degli altri”.

Come prenotare il vaccino

Il padiglione 20A sarà aperto con orario continuato dalle 9 alle 19, proprio come l’altro padiglione della Fiera del Mediterraneo, il 20, dove si effettuano vaccini per la popolazione dai 12 anni (compiuti) in su. Basterà portare un documento e la tessera sanitaria. I bambini potranno essere accompagnati anche da un solo genitore/tutore legale, che dovrà dichiarare di aver informato l’altro genitore. Il vaccino somministrato sarà il Comirnaty (BioNTech/Pfizer), con un dosaggio ridotto rispetto a quello degli adulti e un tappo di colore diverso, per meglio distinguerlo dai flaconi per la popolazione over 12.