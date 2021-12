la campagna avrà inizio giovedì 16 dicembre

Sono 13 i centri per la somministrazione dei vaccini ai bambini dai 5 agli 11 anni

L’Asp di Siracusa ha predisposto il piano per tutto il territorio provinciale

La campagna vaccinale per i bambini avrà inizio giovedì 16 dicembre

Sono 13 i centri predisposti dall’Asp di Siracusa per la somministrazione dei vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. La campagna avrà inizio a partire da giovedì, il 16 dicembre.

Le prenotazioni per i vaccini

La prenotazione può essere effettuata collegandosi alla piattaforma governativa ( www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it ) predisposta da Poste Italiane, oppure attraverso il sito www.siciliacoronavirus.it , da dove è possibile scaricare altresì la modulistica relativa alla vaccinazione.

Presente uno dei genitori

Il giorno della vaccinazione è necessario che sia presente anche uno solo dei genitori/tutori legali, il

quale dovrà dichiarare di avere informato l’altro genitore.

Vaccini Pfizer

Il vaccino previsto per i bambini dai 5 agli 11 anni è Comirnaty (BioNTech/Pfizer), nella formulazione specifica approvata da Aifa, con un dosaggio ridotto a circa un terzo rispetto a quello per gli over 12.

Anche per i bambini è prevista la somministrazione di una seconda dose, a distanza di tre settimane

dalla prima.

I centri predisposti dall’Asp di Siracusa

Siracusa HUB Urban Center, Via Bixio 1 martedì, giovedì e sabato ore 8-12 e 15-19, domenica 8-13

Floridia C/da Vignarelli mercoledì ore 14-19

Canicattini Bagni Via Umberto 391 mercoledi ore 9-13 e giovedi ore 14-18,30

Solarino Via Magenta 1 martedi-mercoledì-giovedì ore 8,30-13,30

Sortino Via libertà 125 sabato: ore 9 – 14

Priolo sede Cerica giovedì: 9 – 13 e 14 – 18

Palazzolo Acreide via Campailla s.n. (sede Protezione Civile) sabato ore 9-14

Augusta c/o Ospedale di Augusta venerdi ore 15-18 e sabato ore 9 – 13 e 15 – 18

Lentini Piazza Aldo Moro lunedi e venerdi ore 9-12

Noto c/o Ospedale di Noto sabato ore 8-14

Avola Punto Vaccinale c/o Ospedale di Avola martedì ore 14-18

Pachino – Portopalo HUB Portopalo sabato e domenica ore 8-14

Rosolini Via Cavaliere Domenico Marina 1 venerdì ore 14-19

Speranza, fidarsi dei pediatri

“Fidiamoci dei nostri pediatri, non è una materia da bar, non è materia da talk show. Non è materia neanche da social network, come purtroppo troppo spesso avviene”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a Potenza, rispondendo alle domande dei giornalisti sui vaccini ai bambini. “E’ materia delicata – ha aggiunto – su cui bisogna fidarsi di chi ha dedicato un’intera vita ai nostri figli”.