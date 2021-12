L’Asp di Siracusa interviene sui malati lasciati nel corridoio del Pronto soccorso

L’azienda assicura che si è trattato di un caso eccezionale

Tanti utenti anziani hanno richiesto il ricovero

“Il sovraffollamento del pronto soccorso rilevato nelle prime ore di questa mattina ha rappresentato un caso eccezionale o per lo meno sporadico che ha comportato l’adozione delle misure previste nelle condizioni di overcrowding”.

Lo afferma il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa Aulo Di Grande dopo le immagini shock sulla situazione nel reparto denunciata da Articolo 1 e dal Pd che hanno puntato l’indice contro la mancanza di risorse.

Anzi, il segretario regionale di Articolo 1, Pippo Zappulla, ha sollecitato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che è dello stesso partito, ad inviare gli ispettori ministeriali.

“Tanti pazienti anziani”

“Grazie alla collaborazione con la Direzione strategica, i direttori delle Unità operative dei diversi presidi ospedalieri dell’Azienda nonché delle case di cura private – aggiunge il direttore del PS – siamo riusciti a fare fronte a questa situazione di emergenza determinata da un iperafflusso di pazienti anziani ad alta complessità clinica che hanno richiesto il ricovero ospedaliero in una situazione di carenza di posti letto disponibili”.

“Posti letto in meno per il Covid19”

Si sottolinea che quotidianamente ci si sforza di fare fronte alle difficoltà che un momento storico come quello che stiamo vivendo presenta a causa della pandemia, che ha inevitabilmente ridotto la disponibilità di posti letto su tutto il territorio nazionale”. Lo ribadisce il direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa Aulo Di Grande che torna a parlare dell’aumento dei posti letto.

“L’azienda sanitaria di Siracusa sta già intervenendo con un ulteriore incremento di posti letto di Area medica all’interno del presidio ospedaliero aretuseo che fa seguito al recente ampliamento a 24 posti del reparto di Medicina e Geriatria”.

“A breve, inoltre, verrà riattivato il Punto di primo intervento all’interno del presidio ospedaliero Umberto I allo scopo di rendere più agevole la gestione dei numerosi codici bianchi e verdi a bassa complessità che al momento affluiscono in pronto soccorso contribuendo ad allungare i tempi di attesa e di gestione dei pazienti”.

La denuncia della deputata Ars Ternullo

Sulla vicenda è intervenuta la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo, che imputa quanto accaduto alla mancanza di un direttore amministrativo.

“Neanche agli animali si riservano ormai tali trattamenti. Una situazione intollerabile, come le carenze strutturali nel siracusano, che sono ormai croniche e di lunga durata. È per tale motivo che da mesi denuncio l’assenza di un direttore amministrativo per quanto concerne l’Asp territoriale” denuncia la parlamentare.

“L’assessore non risponde”

“Ho nuovamente informato l’Assessore regionale al ramo, il quale però sarà impegnato perché non ha risposto” attacca la Ternullo.