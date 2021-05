Vaccini, in Sicilia Poste consegna 60mila dosi Johnson & Johnson e Moderna

Redazione di

13/05/2021

Due nuove forniture di vaccini anti-Covid per un totale di circa 60mila dosi saranno recapitate nei prossimi giorni dal corriere espresso di Poste Italiane presso i centri siciliani. Gli speciali furgoni di SDA consegneranno domani 14 maggio 13mila fiale Johnson & Johnson, mentre il prossimo lunedì giungeranno sull’Isola 46.400 dosi Moderna. Vaccini alle farmacie ospedaliere Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Enna (rispettivamente 1.300 sieri Moderna – 1.000 Janssen), Palermo (23.200 – 3.000), Erice Casa Santa (2.100 – 1000), Giarre (6.600 – 2.000), Milazzo (4.000 – 2.000), Siracusa (1.900 – 1.000), Ragusa (1.600 – 1.000), Agrigento (2.300 – 1.000), Caltanissetta (1.600 – 1.000), Augusta (700 Moderna) e Messina (1.100 Moderna). Da lunedì 17 le prenotazioni Al via da lunedì prossimo 17 maggio in tutta Italia le prenotazioni del vaccino anti covid19 per gli over 40. La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.

Due nuove forniture di vaccini anti-Covid per un totale di circa 60mila dosi saranno recapitate nei prossimi giorni dal corriere espresso di Poste Italiane presso i centri siciliani. Gli speciali furgoni di SDA consegneranno domani 14 maggio 13mila fiale Johnson & Johnson, mentre il prossimo lunedì giungeranno sull’Isola 46.400 dosi Moderna.

Vaccini alle farmacie ospedaliere

Le forniture saranno destinate alle farmacie ospedaliere di Enna (rispettivamente 1.300 sieri Moderna – 1.000 Janssen), Palermo (23.200 – 3.000), Erice Casa Santa (2.100 – 1000), Giarre (6.600 – 2.000), Milazzo (4.000 – 2.000), Siracusa (1.900 – 1.000), Ragusa (1.600 – 1.000), Agrigento (2.300 – 1.000), Caltanissetta (1.600 – 1.000), Augusta (700 Moderna) e Messina (1.100 Moderna).

Da lunedì 17 le prenotazioni

Al via da lunedì prossimo 17 maggio in tutta Italia le prenotazioni del vaccino anti covid19 per gli over 40. La Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Figliuolo ha dato facoltà alle Regioni e Province Autonome di avviare, a partire dal prossimo 17 maggio, le prenotazioni anche per i cittadini over 40. Viene ribadita l’assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, le classi di età over 60, i cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura.