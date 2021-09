in arrivo nuovo carico

Continua l’impegno di Poste Italiane nelle strategie di prevenzione e contrasto del contagio da Covid. Prevista per domani mattina, mercoledì 15 settembre, in Sicilia, la consegna di una nuova fornitura di vaccini Moderna. In tutto oltre 50mila dosi.

L’elenco dei Comuni

Le dosi saranno recapitate da SDA, il corriere espresso del gruppo Poste Italiane, presso le farmacie ospedaliere e presso i presidi autorizzati di Giarre (12.400) Enna (1.800), Milazzo (7.000), Palermo (13.600), Erice (4.800), Siracusa (4.400), Ragusa (3.500), Agrigento (4.800) e Caltanissetta (3.000).

Come prenotare

Con l’occasione, Poste Italiane ricorda che in Sicilia è possibile prenotare l’appuntamento per l’inoculazione del vaccino attraverso i seguenti canali messi a disposizione dall’azienda: la piattaforma web all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it; il call center dedicato al numero verde 800.009.966; via SMS al numero 339.9903947; la rete degli sportelli ATM Postamat; attraverso i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola.

Possibilità di spostare l’appuntamento

Si ricorda inoltre che è stata implementata, in linea con le direttive governative – e al fine di supportare i cittadini nella campagna di vaccinazione anche durante il periodo vacanziero –, la possibilità di “spostare” in circolarità e in autonomia l’appuntamento per la seconda dose selezionando uno dei centri vaccinali disponibili sull’Isola.

Disastro vaccini in Sicilia

Ammonta al 32,8% della popolazione vaccinabile contro il Covid19 la quota di siciliani che a ieri sera non aveva ricevuto neanche una dose di vaccino. Quasi un terzo della popolazione dell’isola non è vaccinata e per lo più non ha intenzione di vaccinarsi.

Il dato statistico emerge da una elaborazione de Il Sole24ore sulla base dei dati ministeriali aggiornati proprio a ieri sera. Una elaborazione statistica che dice come la Lombardia sia la migliore fra le regioni per le vaccinazioni somministrate mentre la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione Calabria e la Regione Siciliana restino ancora indietro.

Isola sempre prima per contagi

Sono 684 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 21.800 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 4,0% ieri era al 5,0% . L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Lombardia con con 435 casi.