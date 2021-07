la vicenda è accaduta a siracusa

Replica di Poste italiane all’Asp di Siracusa in merito agli errori nelle prenotazioni dei vaccini

Secondo l’azienda, gli appuntamenti sono gestiti dai singoli centri vaccinali

Poste ha reso nota la possibilità di spostare gli appuntamenti nel periodo estivo

“Poste italiane informa che gli slot e i relativi appuntamenti per la prenotazione delle dosi vaccinali, disponibili in Sicilia attraverso la piattaforma web realizzata da Poste Italiane, vengono gestiti come di consueto dai singoli centri vaccinali”. E’ la replica di Poste italiane all’Asp di Siracusa, che la settimana scorsa, in merito all’invio con sms agli utenti di un indirizzo errato a cui recarsi per la seconda dose di vaccino, aveva attribuito le responsabilità al portale Poste italiane.

“Non ci sono stati errori”

La direzione generale dell’azienda sanitaria aveva anche aggiunto che avrebbe “chiesto immediati chiarimenti e correttivi”. Secondo, invece, Poste italiane, “in proposito che non si rilevano errori imputabili alla funzionalità del sito web, regolarmente accessibile all’indirizzo prenotazioni.vaccinicovid.gov.it.” ed inoltre ricorda “gli ulteriori canali di prenotazione della dose vaccinale messi a disposizione dall’azienda in Sicilia: – il call center dedicato al numero verde 800.009.966; Sms al numero 339.9903947; la rete degli sportelli ATM Postamat; attraverso i portalettere in servizio per il recapito sull’Isola”.

Come spostare gli appuntamenti

Nella nota di Poste italiane è anche indicato che “è stata implementata, in linea con le direttive governative – e al fine di supportare i cittadini nella campagna di vaccinazione anche durante il periodo estivo –, la possibilità di “spostare” in circolarità e in autonomia l’appuntamento per la seconda dose selezionando uno dei centri vaccinali disponibili sull’isola”.