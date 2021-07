dopo le segnalazioni degli utenti

Errore negli sms inviati agli utenti in attesa della seconda dose dei vaccini

L’Asp sostiene che si è trattato di un problema al portale delle Poste

Il centro per le vaccinazioni è sempre l’Hub di via Bixio

Ad alcuni utenti siracusani, in attesa di ricevere la seconda dose del vaccino, è arrivato un sms dell’Asp con un nuovo indirizzo per la somministrazione della dose, quello della sede generale dell’azienda, in corso Gelone. Ma si tratta di un errore fanno sapere dall’Asp di Siracusa.

Problema al portale delle Poste

“A causa di un non precisato malfunzionamento del portale Poste italiane, per cui l’Asp di Siracusa ha chiesto immediati chiarimenti e correttivi, alcuni prenotati per la seconda dose del vaccino anticovid sono stati reindirizzati erroneamente con un messaggio SMS dal centro hub Urban Center di Siracusa alla sede generale dell’Asp di Corso Gelone 17 dove non c’è alcun centro vaccinale”.

Vaccini all’Hub di via Bixio

L’Asp spiega di non tenere conto dell’sms e di recarsi all’Hub di via Bixio nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Errore ad Augusta

“Analogo errore si è verificato ad Augusta dove un cittadino è stato reindirizzato dal portale inspiegabilmente con un sms all’hotel Città della Notte dove non c’è alcun centro vaccinale. Per entrambi i casi la direzione dell’Asp di Siracusa è già intervenuta affinché tale disguido non abbia più a verificarsi” spiegano dalla direzione dell’azienda sanitaria.

Open day

Infine, l’Asp di Siracusa lancia l’appello alla vaccinazione. “Con l’occasione ricordiamo – dicono dall’Asp – a coloro che non hanno ancora provveduto, di vaccinarsi al più presto approfittando dell’open day promosso dalla Regione Siciliana per dare una ulteriore accelerazione alla campagna di immunizzazione dell’intera popolazione anche in funzione delle varianti virali registrate anche in Sicilia. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, sino al 20 luglio, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali con i sieri Pfizer e Moderna”