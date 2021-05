presso le farmacie ospedaliere

Arriva un’altra scorta di vaccini in Sicilia, le scorte in tutte le farmacie ospedaliere dell’Isola

Sono 76mila le dosi che consegnerà Poste Italiane domenica 30 maggio

Intanto prosegue la campagna, a Piana e Monreale sono programmate 3.400 vaccinazioni dal 28 al 30 maggio

Sono 76.100 i prossimi vaccini anti-Covid in consegna da parte del corriere espresso di Poste Italiane da domenica 30 maggio nei centri siciliani. Si tratta di 29.600 dosi del tipo Moderna e 46.500 Johnson & Johnson.

La consegna nelle farmacie ospedaliere

In particolare Sda recapiterà le forniture presso le farmacie ospedaliere di Giarre (rispettivamente 8.000 sieri Moderna – 9.750 Janssen), Milazzo (5.000 – 6.000), Enna (500 – 1.500), Palermo (1.200 – 12.000), Erice (4.000 – 4.000), Siracusa (2.400 – 3.750), Ragusa (2.500 – 3.000), Agrigento (4.000 – 4.000) e Caltanissetta (2.000 – 2.500).

A Piana e Monreale hub temporanei

Vaccinazioni straordinarie nel fine settimana a Monreale e a Piana degli Albanesi. Sono, infatti, complessivamente 3.400 le vaccinazioni programmate dall’Asp di Palermo dal 28 al 30 maggio nei due comuni. A Monreale sarà ancora una volta la chiesa di San Gaetano a ospitare il centro vaccinale temporaneo. La struttura sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 20 mentre sabato e domenica lo sarà dalle 8 alle 20. Le vaccinazioni saranno effettuate nel rispetto delle prenotazioni curate dagli uffici dell’amministrazione comunale. Tutti i cittadini che riceveranno la somministrazione del siero rientrano nel target nazionale. Sono previste 2.750 somministrazioni. Stesse modalità e stessi giorni e orari anche a Piana degli Albanesi dove le somministrazioni avverranno nei locali del Poliambulatorio di Contrada Ponterosso. Sono 650 le vaccinazioni programmate.

Vaccinazioni anche a Castronovo e Roccapalumba

Vaccinazioni nel rispetto del target anche il 28 maggio a Castronovo di Sicilia e sabato 29 maggio a Roccapalumba. Queste ultime due iniziative saranno realizzate insieme a Medici e infermieri dei nuclei di vaccinazione mobili della Difesa che operano nell’ambito dell’operazione EOS, fortemente voluta dal Ministro della Difesa e condotta sotto l’egida del Comando Operativo di Vertice Interforze.

Tornano i Drive In alla Casa del Sole

Intanto, come ogni fine settimana, sabato e domenica sarà in funzione, dalle 8 alle 20, anche il Drive In della Casa del Sole di Palermo riservato a over 80 e fragili. L’iniziativa è rivolta in particolare a coloro i quali hanno ricevuto la prima dose nello stesso Drive In.