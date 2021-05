La smentita su vaccinazioni over 18 a Villa delle Ginestre

L’Asp Palermo smentisce falsa notizia su vaccinazioni su over 18 e senza patologie a Villa delle Ginestre

E denuncerà alle autorità competenti per risalire all’autore

“Notizie false determinano rallentamenti nelle procedure di vaccinazione”

L’Asp di Palermo smentisce una falsa notizia apparsa sui social che riporta “Vaccini per tutti gli over 18 senza patologie a Villa delle Ginestre, senza prenotazione”. La direzione aziendale ha sottolineato come “A Villa delle Ginestre vengono vaccinati esclusivamente i cittadini che si sono prenotati sul portale nazionale e rientrano nel target, oltre ai maturandi, così come indicato dagli organismi regionali”.

Ma non finisce qui: L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha annunciato che si rivolgerà alle autorità competenti “per risalire all’autore di tali notizie che compromettono il sereno svolgimento della campagna vaccinale determinando inevitabili rallentamenti nelle procedure di vaccinazione in un presidio strategico come Villa delle Ginestre, che si è distinto per accoglienza e facile accessibilità alla struttura”.

Inaugurato Hub al centro commerciale La Torre

Avviata, intanto l’attività di vaccinazioni all’hub attivato al centro commerciale la Torre. Presente Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid19 a Palermo. “E’ un ulteriore passo in avanti, – dice Costa – e credo che questa iniziativa sia destinata ad avere buon successo, perché l’idea di mettere assieme un centro commerciale e un centro vaccinale mi pare assolutamente vincente. Evita il problema dell’attesa delle persone, le quali possono comodamente farsi un giro, e poi essere chiamate con un sistema di sms sul telefonino, quando è il loro turno per la vaccinazione”.

A regime mille vaccinazioni al giorno

A regime l’hub vaccinale del La Torre garantirà mille vaccinazioni al giorno. Lo conferma Daniela Faraoni, direttore generale dell’Asp di Palermo. “E’ un’altra porta aperta alla gente che deve trovare facile accesso al vaccino. Il vaccino è la nostra grande speranza, è la possibilità di uscire da questo momento terribile, che tutta l’umanità ha vissuto, e quindi questa nuova possibilità è un’altra facilitazione alle attività che la gente deve comunque accettare, perché è chiaro che l’atto di adesione è prima di tutto di ogni cittadino. Ogni cittadino ha un obbligo morale nei confronti di se stesso e nei confronti di tutte le persone con le quali ogni giorno entra in contatto, cioè potersi presentare munito di questa garanzia di sicurezza, che gli darà la possibilità di riprendere la vita normale con i suoi ritmi, con i suoi momenti di svago”.

E ancora: “E’ un hub che dà alle persone la possibilità di coniugare lo spirito di vita sociale con l’esigenza di tutela della salute.

Questo hub potrà garantire oltre mille vaccinazioni al giorno, e ove le adesioni fossero di grande quantità cercheremo di poter effettuare anche delle attività di ampliamento”.