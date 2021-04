l'elenco per diocesi

Domani la giornata straordinaria di vaccinazione nelle chiese siciliane

Prenotazioni inferiori alle aspettative

Niente vaccini nelle chiese delle Diocesi di Messina e Caltanissetta

Continua la campagna vaccinale e la priorità, indicata da tutte le istituzioni, è vaccinare il maggior numero di persone al giorno.

Sono circa 400 le parrocchie siciliane che hanno messo a disposizione propri locali per la somministrazione di vaccini anti Covid il 3 aprile, Sabato Santo. Ma le prenotazioni sono state inferiori alle aspettative. Il rischio flop era stato anticipato tre giorni fa da BlogSicilia per voce di Padre Giuseppe Di Miceli, segretario del vescovo Gallario e reggente della parrocchia San Giorgio di Piana degli Albanesi (Palermo). Il sacerdote ci aveva riferito della “paura della gente del vaccino AstraZeneca” dopo i casi sospetti di decessi di persone che si erano già sottoposte alla inoculazione. Così, mentre la Curia dell’Eparchia di Piana degli Albanesi aveva messo a disposizione 7 parrocchie in 5 paesi, le vaccinazioni si terranno solo a Piana perché le prenotazioni sono state poche.

Il target di riferimento

Il target di riferimento è quello dei cittadini di età compresa fra i 69 ed i 79 anni ai quali, nelle condizioni previste dall’autorizzazione degli enti regolatori, è destinato come detto il vaccino AstraZeneca. In ogni centro sarà presente un medico, un infermiere e un amministrativo per la compilazione dei moduli.

I centri di vaccinazione per Diocesi

Le diocesi hanno consegnato, all’assessorato regionale alla Salute, l’elenco delle parrocchie che aderiscono alla campagna di vaccinazione grazie alla sensibilità dei parroci.

L’Assessorato regionale alla Sanità e la Conferenza episcopale siciliana hanno siglato un accordo per vaccinare nelle parrocchie. In ogni parrocchia saranno somministrate fino a 100 dosi di vaccino Astrazeneca. Secondo le indicazioni della Regione siciliana, la vaccinazione sarà effettuata se ci saranno un minimo di 50 prenotazioni per parrocchia.

Saltano le vaccinazioni a Messina e Caltanissetta

Ma come anticipato ieri sempre da BlogSicilia, i vaccini non si terranno nelle chiese di tutte le Diocesi.

L’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela ha comunicato che non sarà somministrato il vaccino anti Covid19 nella giornata del Sabato Santo. L’Arcidiocesi si è resa disponibile a concordare altre date.

Saltano le vaccinazioni anche nella Diocesi di Caltanissetta, (nei cui uffici oggi non risponde nessuno), già in dubbio da qualche ora. Monsignor Giuseppe La Placa, vicario generale della Diocesi di Caltanissetta, aveva riferito ieri a BlogSicilia che i sacerdoti speravano “in una proroga dell’iniziativa”.

“Abbiamo dovuto fare tutto quasi all’ultimo minuto, – aveva detto La Placa – ancora attendiamo risposte dalle parrocchie che non sono state adeguatamente informate sul come organizzarsi. Considerate che la sola Diocesi di Caltanissetta abbraccia 18 comuni e 160mila fedeli. Poi c’è il problema delle vaccinazioni nel Sabato Santo, i sacerdoti sono impegnati nelle confessioni e la preparazione della messa di Pasqua. Per questo motivo molti preti vorrebbero posticipare le vaccinazioni ad un’altra data”.

A seguire, secondo i dati reperibili oggi, le parrocchie dove sarà possibile vaccinarsi.

Diocesi di Palermo

Nella Diocesi di Palermo sono 34 le parrocchie, tra la città e la provincia, dove verrà somministrato il vaccino.

Le parrocchie di Palermo che hanno aderito all’iniziativa sono: Cattedrale (corso Vittorio Emanuele), Maria SS. delle Grazie (Corso Dei Mille 1085/B – Roccella), Maria SS. Madre della Misericordia (Via Liguria 6), S. Vincenzo de’ Paoli (Via dei Quartieri 19), Maria SS. del Perpetuo Soccorso (Via Madonna del Soccorso 2 – Altarello), Maria SS. Madre della Chiesa (Via Montecarlo 2), S. Michele Arcangelo (Via Sciuti 49), S. Espedito (Via Nicolò Garzilli 28B), Maria SS. Assunta (Via Mater Dei 9 – Mondello Valdesi), S. Chiara d’Assisi (Via Giuseppe Crispi 7), Madonna della Provvidenza (Via Ammiraglio Rizzo 68), Nostra Signora della Consolazione (Via dei Cantieri 66), Maria SS. Immacolata (Via Gustavo Roccella 4 – Montegrappa), S. Basilio (Via Cesare Terranova 35), Sacro Cuore di Gesù

(Via Noce 126), SS. Crocifisso (Via Galletti 30 – Acqua dei Corsari), S. Ernesto (Via Campolo 9), Santi Cosma e Damiano (Via Torretta, Sferracavallo), S. Gregorio Papa (Via San Martino 54, Boccadifalco), S. Teresa (Via Filippo Parlatore 67), S. Giovanni Apostolo (Via Paladini 7), Gesù, Maria e Giuseppe (Via Sacra Famiglia), S. Luigi (Via Ugdulena 32), S. Caterina da Siena (Via dell’Airone 18 – Borgo Ulivia), S. Francesco di Paola (Piazza Santa Oliva 3), S. Cristina V.M. (Piazza Santa Cristina – Borgo Nuovo).

In provincia le vaccinazioni si terranno nelle seguenti chiese: S. Martino Vescovo (San Martino delle Scale), SS. Annunziata (Piazza SS. Annunziata – Caccamo), S. Antonio (Piazza Sant’Antonio 20 – Termini Imerese, presso chiesetta della Madonna della Provvidenza), Maria SS. Immacolata (Via don Giuseppe Puglisi – Godrano), S. Nicola di Bari-Chiesa Madre- (Piazza Duomo 17 – Termini Imerese), Madonna della Consolazione (Piazza Vittorio Emanuele – Termini Imerese), Immacolata Concezione (Piazza Mons. Lo Cascio – Ventimiglia di Sicilia, Maria SS. Immacolata (Via V. La Mantia 1 – Cerda).

Diocesi di Monreale

Altofonte: Parrocchia San Giuseppe – Piano Maglio. Balestrate: Salone – Parrocchia Sant’Anna. Biascquino: Salone – Parrocchia Maria SS. del Rosario. Camporeale: Salone Sant’Agnese. Corleone: Salone Papa Giovanni XXIII. Borgetto: Parrocchia Santa Maria Maddalena. Capaci: Oratorio Parrocchia Beata Pina Suriano. Carini: Chiesa San Lorenzo. Carini-Villagrazia di Carini: Parrocchia Maria SS delle Grazie. Monreale: Oratorio Parrocchia Santa Teresa del B.G.; Chiesa San Gaetano – Caritas diocesana. Monreale-Rocca: Parrocchia Convento Santa Maria La Reale. Montelepre: Parrocchia Santa Rosalia. Partinico: Salone – Parrocchia Maria SS. del Rosario. Roccamena: Parrocchia S.S. Salvatore – locali parrocchiali. Terrasini: Salone Parrocchia Maria SS. della Provvidenza.

Diocesi dell’Eparchia di Piana degli Albanesi

Oratorio Caritas Diocesana Beato Pino Puglisi (dietro parrocchia S. Antonio) Piana degli Albanesi

Diocesi di Trapani

Nella città di Trapani: Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, Parrocchia “Santissimo Salvatore”, Parrocchia “Nostra Signora di Fatima”, Parrocchia “Sant’Alberto”, Parrocchia “Nostra Signora di Lourdes”, Parrocchia “San Paolo Apostolo, Parrocchia “Nostra Signora di Loreto”, Parrocchia “Cristo Re”.

Fulgatore: Parrocchia San Giuseppe. Marausa Valderice: Parrocchia “San Giuseppe”, Parrocchia “SS. Famiglia e S. Alberto”. Bonagia Valderice: Parrocchia “Sant’Alberto”. Custonaci: Parrocchia “Maria SS. di Custonaci”. Favignana: Parrocchia “Immacolata Concezione”. Castellammare del Golfo: Parrocchia “San Giuseppe”. Alcamo: Parrocchia “Gesù Cristo Redentore”; Parrocchia “Anime Sante”; Parrocchia “Sacro Cuore”; Parrocchia “Sant’Anna”; Parrocchia “Maria SS. Assunta”.

Diocesi di Mazara del Vallo

Qui di seguito l’elenco: parrocchia San Giovanni Battista (Campobello di Mazara), San Giovanni Battista, San Francesco di Paola, Santa Lucia (Castelvetrano), San Nicola di Bari (Gibellina), Maria Ss. Madre della Chiesa, Santa Maria delle Grazie al Puleo, Sant’Anna, Maria Ss. Ausiliatrice (Marsala), San Lorenzo, Cattedrale e Seminario vescovile (Mazara del Vallo), Zona pastorale Pantelleria, chiesa madre (Partanna), chiesa madre (Santa Ninfa).

Diocesi di Agrigento

Nella diocesi di Agrigento sono 38 le parrocchie interessate. Nella città dei Templi: S. Gregorio; S. Cuore Di Gesù; S. Giuseppe; Bmv D. Provvidenza; S. Gemma; S. Gerlando-Oratorio; S. Leone; Bmv Immacolata; S. Maria della Pietà. Alessandria della Rocca: S. M. del Pilerio. Aragona: Chiesa Madre Ss. Crocifisso e Chiesa S.Francesco D’Assisi. Burgio: Chiesa Maria Ss. delle Grazie. Cammarata: S. Nicolò Di Bari e Maria Ss. Del Carmelo. Casteltermini: S. Vincenzo Ferreri. Cattolica Eraclea: S. Antonio Abate. Comitini: Chiesa Madre. Favara: Ss. Pietro E Paolo e Bmv M. Di Tutte Le Grazie. Licata: Santa Barbara. Menfi: S. Antonio di Padova. Montevago: SS. Pietro e Paolo. Naro: Spirito Santo e Casa Conteplativa. Porto Empedocle: Maria SS.del Buon Consiglio e SS. Trinità. Ribera:

Matrice, Santa Teresa e Bmv della Pietà. S. Angelo Muxaro: S. Angelo Martire. San Giovanni Gemini: S. Giovanni Battista. Santa Margherita Belice: Chiesa Madre. Sambuca di Sicilia: B.M.V. dell’Udienza. Sciacca: B.M.V. del Carmelo e B.M.V di Loreto. Siculiana: BMV Immacolata. Villafranca Sicula: Oratorio parrocchiale.

Diocesi di Siracusa

Saranno 10 le parrocchie coinvolte.

A Siracusa, la parrocchia Sacra Famiglia (viale dei Comuni); San Giovanni Battista all’Immacolata – Chiesa di San Filippo Apostolo (piazza San Filippo); parrocchia Maria Madre di Dio (viale Santa Panagia, 135); parrocchia San Metodio (piazza San Metodio).

Ad Augusta, parrocchia San Giuseppe Innografo (contrada Monte Tauro); a Buccheri, parrocchia Sant’Ambrogio Vescovo (piazza Matrice); a Francofonte, parrocchia San Francesco d’Assisi (via Gramsci); a Lentini, parrocchia Santa Maria La Cava e Sant’Alfio – Chiesa Madre (piazza Duomo); a Melilli, parrocchia San Nicolò Vescovo – Chiesa Madre (via Madrice); a Solarino, parrocchia San Paolo Apostolo – Chiesa Madre (via Roma, 60).

Diocesi di Noto

Scicli: Parrocchia SS. Salvatore (Jungi). Modica: Parrocchia San Pietro – Parrocchia San Giovanni Evangelista. Pozzallo: Chiesa Madonna della Fiducia – Chiesa Madre. Rosolini: Chiesa Madre (Oratorio Buon Pastore) – Parrocchia Cuore Immacolato di Maria. Pachino: Chiesa Madre (Casa del fanciullo) – Parrocchia Sacro Cuore. Noto: Seminario Vescovile – Parrocchia Sacro Cuore. Ispica: Convento Santa Maria di Gesù Frati Minori.

Diocesi di Ragusa

Sono 19 le parrocchie della Diocesi di Ragusa che hanno aderito alla Giornata straordinaria di vaccinazione contro il Covid.

Le 19 parrocchie che sabato offriranno i propri locali diventando veri e propri punti vaccinali coprono tutto il territorio della Diocesi: Ragusa (Preziosissimo Sangue, Maria SS. Nunziata, Maria Ausiliatrice, S. Giuseppe Artigiano, Sacro Cuore di Gesù, Santuario del Carmine); Comiso (S. Antonio di Padova, Sacro Cuore di Gesù, Maria SS. delle Grazie, Maria SS. del Rosario a Pedalino); Vittoria (Madonna delle Lacrime, S. Domenico Savio, Sacro Cuore di Gesù, Maria di Portosalvo a Scoglitti); Acate (S. Nicolò di Bari); Santa Croce Camerina (S. Giovanni Battista); Chiaramonte Gulfi (S. Maria La Nova); Giarratana (Maria Ss. Annunziata e S. Giuseppe); Monterosso Almo (S. Giovanni Battista).

Diocesi di Nicosia

Quindici le parrocchie della Diocesi di Nicosia dove sarà possibile vaccinarsi. Ecco quali. Agira: Parrocchia S. Filippo; Parrocchia S. Pietro Apostolo. Centuripe: Parrocchia S. Agostino; Parrocchia Sacro Cuore di Gesù. Cerami: Parrocchia S. Ambrogio. Gagliano Castelferrato: Parrocchia S.Maria delle Grazie. Leonforte: Parrocchia Maria SS. Annunziata; Parrocchia S. Giovanni Battista. Nicosia: Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata; Parrocchia S. Paolo Apostolo. Nissoria: Parrocchia S. Giuseppe. Regalbuto: Parrocchia S. Basilio. Sperlinga: Parrocchia S. Giovanni Battista. Troina: Parrocchia Maria SS. Assunta; Parrocchia Maria SS. del Carmelo.

Diocesi di Piazza Armerina

BARRAFRANCA: Parrocchia Maria SS. Della Stella (Via Madonna della Stella); BUTERA Parrocchia Maria Ausiliatrice e S. Giovanni Bosco( Via Agrigento), Parrocchia San Rocco (Via Diaz); ENNA Parrocchia SS. Crocifisso (Villaggio Pergusa), Parrocchia San Leonardo in Montesalvo (Via Montesalvo); GELA Parrocchia San Giacomo Maggiore (Piazza San Giacomo), Parrocchia San Giovanni Evangelista (Viale Mazara), Parrocchia San Rocco (Via Bramante); NISCEMI Parrocchia Anime Sante del Purgatorio (Via Purgatorio); MAZZARINO Parrocchia Santa Maria di Gesù (C.so Vittorio Emanuele); PIAZZA ARMERINA Parrocchia San Pietro (Viale Generale Ciancio); PIETRAPERZIA Locali Caritas (ex plesso Toselli); RIESI Parrocchia Maria SS. Della Catena (P.zza Garibaldi); VALGUARNERA Parrocchia San Cristofero (P.zza della Repubblica), Parrocchia S. Maria Ausiliatrice e San G. Bosco (Via Sicilia).

Diocesi di Acireale

ACI CATENA: Centro della Gioventù “Maria SS. della Catena”; ACIREALE: Parrocchia Madonna della Fiducia Salone parrocchiale; RIPOSTO: Parrocchia SS. Apostoli; FIUMEFREDDO – Parrocchia Maria SS. Immacolata Salone Parrocchiale.

Diocesi di Patti

Per le Parrocchie della Città di Patti sarà a disposizione il salone della Chiesa Concattedrale “Santi Martiri del XX Secolo”. Ecco le parrocchie dei centri minori: Parrocchia Santa Maria e san Pancrazio (San Piero Patti); Parrocchia San Michele (Librizzi); Parrocchia San Nicolò di Bari (Gioiosa Marea); Parrocchia Maria SS. di Lourdes (Gliaca di Piraino); Parrocchia Santa Maria (S. Angelo di Brolo); Parrocchia Maria SS di Porto Salvo (Capo d’Orlando); Parrocchia Santa Barbara e Madonna del Buon Consiglio (Naso); Parrocchia Maria SS. Assunta (Castell’Umberto); Parrocchia Maria SS. del Rosario (Rocca di Caprileone); Parrocchia Maria SS. Addolorata (Torrenova); Parrocchia Santa Lucia (S. Agata di Militello); Parrocchia San Benedetto il Moro (Acquedolci); Parrocchia Maria SS. Assunta (Cesarò); Parrocchia SS Nicolò e Giacomo (Capizzi); Parrocchia Maria SS. delle Grazie (Castel di Lucio); Parrocchia Maria SS. delle Grazie (Pettineo) Parrocchia Sant’Erasmo (Reitano).

Diocesi di Caltagirone

Caltagirone: Cattedrale S. Giacomo; S. Giovanni Bosco; S. Vincenzo de’ Paoli: Grammichele: Gesù Adolescente, Madonna di Lourdes. Licodia Eubea: S.Margherita. Mazzarrone: San Giuseppe; Sacro Cuore. Mirabella: Santa Maria delle Grazie. Mineo: Santa Maria Maggiore. Militello: S.Nicola; Ss.Salvatore. Mirabella Imbaccari: S. Maria delle Grazie. Palagonia: S. Sebastiano. Raddusa: Immacolata. Ramacca: Natività di Maria Ss. San Cono: S. Maria delle Grazie. Scordia: S. Maria Maggiore. Vizzini: S. Sebastiano.

(IN AGGIORNAMENTO)