Il bilancio delle prime otto tappe

Primo bilancio per l’iniziativa voluta dal commissario per l’emergenza Covid19 a Palermo

Oltre 2000 somministrazioni effettuate in 8 tappe svolte in 10 giorni

Il VacciniTour continua con altre otto tappe in altrettanti comuni della provincia

Per il commissario Covid, Renato Costa, “Un grande lavoro di squadra per il bene della collettività”

Otto tappe in dieci giorni, per un totale di più di 2200 somministrazioni vaccinali contro il Covid19 in vari centri del Palermitano. È il primo bilancio della macchina dell’immunizzazione messa in moto con #VacciniTour, il viaggio dei medici Usca della struttura commissariale nella provincia di Palermo.

Un tour iniziato lo scorso 6 luglio

Dallo scorso 6 luglio a ora, il camper con a bordo il team di vaccinatori ha viaggiato quasi tutti i giorni per raggiungere quante più persone possibili. Destinazione: prevenzione e protezione. Finora, tra prime e seconde dosi, le inoculazioni di vaccino anti-Covid nell’ambito di #VacciniTour sono state 2257.

Numeri record ad Alia

Solo oggi, nell’ottava tappa, 233 persone hanno scelto di recarsi alla palestra comunale di Montelepre per vaccinarsi dal Coronavirus. Ieri, invece, ad Alia, è stato toccato il record di vaccinazioni giornaliere dall’inizio della campagna itinerante promossa dalla struttura commissariale: 408 somministrazioni in poche ore.

Da Balestrate a Valledolmo, il calendario fino a fine luglio

Il calendario è già pieno fino a fine luglio con altre otto tappe. Ecco la lista dei prossimi appuntamenti:

– 17 luglio: Balestrate (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/98)

– 18 luglio: Santa Flavia (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/97)

– 19 luglio: Palazzo Adriano (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/105)

– 20 luglio: Piana degli albanesi (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/100)

– 23 luglio: Camporeale (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/107)

– 24 luglio: Isola delle Femmine (prenotazioni: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/106)

– 27 luglio: Ventimiglia di Sicilia

– 28 luglio: Valledolmo.

Costa “Nostri medici non si stanno risparmiando”

Per il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, un grande lavoro di squadra per il bene della collettività. “I nostri medici non si stanno risparmiando – dichiara Costa –. Stiamo cercando in ogni modo possibile di incrementare le vaccinazioni. Ci stiamo letteralmente facendo in quattro, tra VacciniTour, AperiVax, la partnership con Confcommercio e la gestione dell’hub provinciale della Fiera del Mediterraneo che, in questa fase di calo di presenze dovuta all’estate, riesce comunque a garantire più di tremila vaccini al giorno, restando un fondamentale punto di riferimento per la campagna vaccinale”.