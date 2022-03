L'esponente di Avanti Insieme agli alleati: "Basta polemiche"

“Se Franco Miceli ci ripensa, noi saremo al suo fianco”. Lo ha dichiarato ai nostri microfoni l’esponente del movimento civico “Avanti Insieme” Valentina Chinnici. La consigliera comunale ha tenuto questa mattina una convention presso i locali dei Cantieri Culturali della Zisa. Un’occasione per riunire sostenitori ed alleati di coalizione, al fine di discutere di temi e programmi per le future elezioni amministrative nel capoluogo siciliano.

Chinnici: “Io candidata? A disposizione della coalizione”

A tenere banco, chiaramente, è il nome del futuro candidato sindaco. Un ruolo per il quale era stata proposto il nome della stessa Valentina Chinnici, attraverso una petizione popolare che le chiedeva di scendere in campo. Un attestato di stima dal quale l’esponente di Avanti Insieme trae sensazioni positive. “C’è stata una petizione. Non mi sono mai autocandidata, non è nelle mie corde. Sono state raccolte oltre 600 persone. Mi interessa il segnale che viene da questo sostegno gratuito e generoso. Sono a disposizione della coalizione, l’ho sempre detto, andiamo avanti”.

Un ruolo, quello del civismo, fondamentale nel fare da collante fra le dirigenze di partito e la città. “Palermo ha un tessuto sociale sano, bello. Una società civile che vuole esserci, vuole partecipare. Al di là dei campi stretti, campi larghi, c’è una città che vuole decidere i processi, i temi, i contenuti. Siamo qua per questo. Queste persone non sono qua per me, sono qua per la città”.

“Miceli ha dato schiaffo ai partiti”

Una presa di posizione, quella di Valentina Chinnici, che segue quella rappresentata ieri sera dall’esponente di Sinistra Civica Ecologica Giusto Catania, che ha chiesto un segnale da parte di PD e M5S sul nome di Franco Miceli. Un nome sostenuto anche dalla stessa consigliera comunale di Avanti Insieme. “C’è in ballo la candidatura di Franco Miceli che, ultimamente, ha dato un grosso schiaffo ai partiti che oggi tergiversano. Credo che questo sia un segnale importante. Se ci ripenserà, saremo al suo fianco. E’ un’occasione unica per vincere. Dobbiamo prendere il meglio dell’esperienza di Orlando, ma andare avanti e creare una classe dirigente nuova. Finiamola con la narrazione di Palermo città irredimibile. Ci facciamo male da soli”.

Il messaggio agli alleati: “Basta polemiche, sostenere Miceli”

Serve una sintesi, quindi, per convicere Franco Miceli a riscendere nuovamente in campo. Unità che Valentina Chinnici chiede a gran voce agli alleati. “Bisogna dire basta alle polemiche. E’ vero. La partecipazione è stata scarsa. Il tavolo della coalizione non era un vero tavolo dove si è discusso il nome. Se Franco Miceli ci ripenserà, spero che gli amici del M5S siano al suo fianco. Viceversa, bisognerà trovare un modo democratico di trovare un altro nome”.

Tanti i volti noti della politica cittadina presenti alla manifestazione, a cominciare dai presidenti di circoscrizione Marco Frasca Polara, Fabio Teresi e Michele Maraventano. Un feedback che Valentina Chinnici interpreta come una necessità, da parte del territorio, di un maggiore dialogo. “Oggi qui ci sono molti esponenti di partiti politici. E’ importante che colgano i segnali. I presidenti di circoscrizione rappresentano l’amministraizone di prossimità, che sta nei territori e che ci mette la faccia. Il civismo non è in antitesi ai partiti. Ma serve a ricreare il legamente fra dentro e fuori il palazzo”.