La Commissione speciale sul fenomeno del randagismo in Sicilia, ha licenziato il tanto atteso disegno di legge per contrastare un problema i cui numeri sulla nostra Isola sono in continua crescita. Il testo è stato già mandato in Commissione Bilancio per l’analisi di merito.

“Abbiamo terminato l’esame di tutti gli emendamenti presentati e di ogni osservazioni prodotta dalle parti interessate, specie dalle Associazioni di categoria. Un ringraziamento particolare va al consulente Giovanni Giacobbe, il cui contributo è stato prezioso per la buona riuscita delle operazioni. Infine, ringrazio i membri della Commissione che ho avuto l’onore di presiedere, i quali hanno rispettato i tempi che avevo dettato per evadere, nel più breve tempo possibile, una norma che possa essere efficace per la collettività”. A riferirlo è il Presidente della Commissione Randagismo, Tommaso Calderone, del Gruppo Parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana.